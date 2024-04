【加州新聞】沙加緬度縣婦人使用產自越南的痣瘡藥膏後中鉛毒亡

【KTSF】

沙加緬度縣一名婦人早前使用一款來自越南的痣瘡藥膏後,身體因為攝入過量鉛毒而死亡,加州公共衛生局呼籲民眾,切勿使用該款痣瘡藥膏。

有問題的痣瘡藥膏名叫「Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu​​」,該款痣瘡藥膏是在越南出產,透過社交媒體發售,加州公共衛生局進行化驗後,發現該款痣瘡藥膏的鉛含量高達4%,濃度之高達到危險水平。

衛生局指,鉛是一種有毒金屬,即使攝入少量也會危害人體。

衛生局也提醒民眾,在使用未經管制的醫療藥物時要提高警覺,一些在社交網販售的產品,很多未經過安全化驗,使用後可能對身體帶來嚴重後果。

當局呼籲正在使用、或曾使用該款痣瘡藥膏的民眾,應即時停用,同時應馬上聯絡醫生要求驗血,查看血液中的鉛含量有否超標。

如有任何問題,可向加州公共衛生局查詢,電話:(510) 620-3620,或電郵往:[email protected],或瀏覽:https://www.cdph.ca.gov/Lead-Poisoning

版權所有,不得轉載。