【加州新聞】沙加緬度縣婦人使用產自越南的痣瘡藥膏後中鉛毒亡

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【KTSF】

沙加緬度縣一名婦人早前使用一款來自越南的痣瘡藥膏後，身體因為攝入過量鉛毒而死亡，加州公共衛生局呼籲民眾，切勿使用該款痣瘡藥膏。

有問題的痣瘡藥膏名叫「Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu​​」，該款痣瘡藥膏是在越南出產，透過社交媒體發售，加州公共衛生局進行化驗後，發現該款痣瘡藥膏的鉛含量高達4%，濃度之高達到危險水平。

衛生局指，鉛是一種有毒金屬，即使攝入少量也會危害人體。

衛生局也提醒民眾，在使用未經管制的醫療藥物時要提高警覺，一些在社交網販售的產品，很多未經過安全化驗，使用後可能對身體帶來嚴重後果。

當局呼籲正在使用、或曾使用該款痣瘡藥膏的民眾，應即時停用，同時應馬上聯絡醫生要求驗血，查看血液中的鉛含量有否超標。

如有任何問題，可向加州公共衛生局查詢，電話：(510) 620-3620，或電郵往：[email protected]，或瀏覽：https://www.cdph.ca.gov/Lead-Poisoning

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