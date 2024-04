【全國新聞】全美約50萬人患柏金遜症 有甚麼症狀需注意

【KTSF 張擎鳳報導】

4月份是柏金遜症關注月,全美大約有50萬人患有這種神經組織退化的疾病,不過衛生官員說,很多人都不知道自己患上這疾病,或因為誤診而不知道自己患病,所以實際數字應該會更高。

柏金遜症是一種影響神經系統的疾病,可以導致身體顫抖,和影響病人的活動能力。

克里夫蘭診所神經科康復中心總監Hubert Fernandez醫生說,這是全球最快速增的神經退化性疾病。

柏金遜症影響範圍很廣,每一個病人的病情嚴重性和治療方法亦不同。

Fernandez醫生的診所每年見5000名柏金遜症病人,病人的治療方法和治療方案都不相同。

醫生說,柏金遜症除了影響身體之外,也可以影響情緒,病人可能會感到抑鬱和焦慮,產生記憶和專注力問題,又可能出現言語困難,不能夠用正確的字眼。

有些病人有選擇困難的問題,或不能夠跟隨指示,柏金遜症可以影響胃腸系統,導致腸道問題或反胃,另外亦會影響小便、睡眠和活動能力。

Fernandez醫生表示,柏金遜症最明顯的症狀是顫抖,尢其是當病人的手臂、嘴唇或頭部顫抖。

其他需要注意症狀是,病人拖著腳來走路,或當步行的時候不會揮動手臂,面部沒有表情,聲線柔弱或毫無感情或變化。

Fernandez醫生表示,神經科醫生可以根據症狀來診斷病症,現在科學昌明,可以做多個檢驗,例如皮膚切片組織檢驗或腦部掃描,去診斷病人是否患上柏金遜症。

