【全國新聞】全美約50萬人患柏金遜症 有甚麼症狀需注意

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【KTSF 張擎鳳報導】

4月份是柏金遜症關注月，全美大約有50萬人患有這種神經組織退化的疾病，不過衛生官員說，很多人都不知道自己患上這疾病，或因為誤診而不知道自己患病，所以實際數字應該會更高。

柏金遜症是一種影響神經系統的疾病，可以導致身體顫抖，和影響病人的活動能力。

克里夫蘭診所神經科康復中心總監Hubert Fernandez醫生說，這是全球最快速增的神經退化性疾病。

柏金遜症影響範圍很廣，每一個病人的病情嚴重性和治療方法亦不同。

Fernandez醫生的診所每年見5000名柏金遜症病人，病人的治療方法和治療方案都不相同。

醫生說，柏金遜症除了影響身體之外，也可以影響情緒，病人可能會感到抑鬱和焦慮，產生記憶和專注力問題，又可能出現言語困難，不能夠用正確的字眼。

有些病人有選擇困難的問題，或不能夠跟隨指示，柏金遜症可以影響胃腸系統，導致腸道問題或反胃，另外亦會影響小便、睡眠和活動能力。

Fernandez醫生表示，柏金遜症最明顯的症狀是顫抖，尢其是當病人的手臂、嘴唇或頭部顫抖。

其他需要注意症狀是，病人拖著腳來走路，或當步行的時候不會揮動手臂，面部沒有表情，聲線柔弱或毫無感情或變化。

Fernandez醫生表示，神經科醫生可以根據症狀來診斷病症，現在科學昌明，可以做多個檢驗，例如皮膚切片組織檢驗或腦部掃描，去診斷病人是否患上柏金遜症。

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