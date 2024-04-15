【國際新聞】悉尼商場血案6死12傷 警方稱兇徒有精神病紀錄

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【有線新聞】

澳洲悉尼造成6死12傷的商場襲擊案，警方確認兇徒身分，指他有精神病紀錄，初步相信案件不涉及恐怖主義或極端思想。總理阿爾巴內塞向遇難者致哀及讚揚挺身而出制止兇徒的人。

案發翌日早上，現場仍未解封，大批民眾到商場一帶獻花悼念。警方確認兇徒是40歲的科希，他來自昆士蘭，有精神病紀錄、沒有案底，上月才搬到新南威爾士州，估計行兇動機與他的精神健康有關，不涉及恐怖主義或其他極端思想，他的家人正協助調查。

至於事件中六名死者年齡20至55歲，其中五人是女性，警方說不排除兇徒針對女性，會是調查方向之一。

其中一名死者是38歲的古德，目擊者說古德中刀後，立即將九個月大的女兒交給兩名途人照顧，女嬰同樣有刀傷，做完手術後在深切治療部留醫，情況穩定。

死者也包括兩名外國人，他們沒有親友在澳洲，警方正嘗試聯絡他們的家人。

總理阿爾巴內塞慰問傷者及向遇難者致哀，又感謝在危急時刻擊斃兇徒的女警及挺身而出制止兇徒的民眾。

阿爾巴內塞說：「我們見到澳洲民眾為協助他人，將自己置身險境之中，勇氣可嘉，澳洲人在悲劇中展現崇高精神。」

阿爾巴內塞又說案件仍在調查，呼籲民眾避免作任何猜測。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。