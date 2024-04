【國際新聞】悉尼商場血案6死12傷 警方稱兇徒有精神病紀錄

【有線新聞】

澳洲悉尼造成6死12傷的商場襲擊案,警方確認兇徒身分,指他有精神病紀錄,初步相信案件不涉及恐怖主義或極端思想。總理阿爾巴內塞向遇難者致哀及讚揚挺身而出制止兇徒的人。

案發翌日早上,現場仍未解封,大批民眾到商場一帶獻花悼念。警方確認兇徒是40歲的科希,他來自昆士蘭,有精神病紀錄、沒有案底,上月才搬到新南威爾士州,估計行兇動機與他的精神健康有關,不涉及恐怖主義或其他極端思想,他的家人正協助調查。

至於事件中六名死者年齡20至55歲,其中五人是女性,警方說不排除兇徒針對女性,會是調查方向之一。

其中一名死者是38歲的古德,目擊者說古德中刀後,立即將九個月大的女兒交給兩名途人照顧,女嬰同樣有刀傷,做完手術後在深切治療部留醫,情況穩定。

死者也包括兩名外國人,他們沒有親友在澳洲,警方正嘗試聯絡他們的家人。

總理阿爾巴內塞慰問傷者及向遇難者致哀,又感謝在危急時刻擊斃兇徒的女警及挺身而出制止兇徒的民眾。

阿爾巴內塞說:「我們見到澳洲民眾為協助他人,將自己置身險境之中,勇氣可嘉,澳洲人在悲劇中展現崇高精神。」

阿爾巴內塞又說案件仍在調查,呼籲民眾避免作任何猜測。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。