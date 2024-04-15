【全國新聞】美國許多司機認為開車很貴 什麼因素推高開車成本

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【KTSF 朱慧琪報導】

最新一份政府通漲報告指出，許多司機認為現在開車很貴，不單只是入油貴，是什麼因素推高了開車成本呢？

上個月汽油價格上升，推高了整體的通漲，其他令到開車成本越來越貴的因素，還包括保費和維修費用。

勞工部3月份的統計報告顯示，汽車保費在過去12個月飆升22%，汽車維修和保養成本亦上升8.2%。

AAA汽車研究總監Greg Brannon表示，保險公司需要承擔更多的成本，他說不能忽視的一件事是，今天的汽車比多年前更貴。

雖然新車和二手車的價格，已經從疫情的高峰時期回落，但Brannon說，一些汽車的新功能，例如先進的輔助駕駛系統，令維修更加專精，成本更高，不單只是人工上漲，零件成本亦都上漲。

Brannon建議大家盡量共乘Carpool，以減少汽車的里程，但千萬不要忽視汽車的維修保養。

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