【全國新聞】美國許多司機認為開車很貴 什麼因素推高開車成本

最新一份政府通漲報告指出,許多司機認為現在開車很貴,不單只是入油貴,是什麼因素推高了開車成本呢?

上個月汽油價格上升,推高了整體的通漲,其他令到開車成本越來越貴的因素,還包括保費和維修費用。

勞工部3月份的統計報告顯示,汽車保費在過去12個月飆升22%,汽車維修和保養成本亦上升8.2%。

AAA汽車研究總監Greg Brannon表示,保險公司需要承擔更多的成本,他說不能忽視的一件事是,今天的汽車比多年前更貴。

雖然新車和二手車的價格,已經從疫情的高峰時期回落,但Brannon說,一些汽車的新功能,例如先進的輔助駕駛系統,令維修更加專精,成本更高,不單只是人工上漲,零件成本亦都上漲。

Brannon建議大家盡量共乘Carpool,以減少汽車的里程,但千萬不要忽視汽車的維修保養。

