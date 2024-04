【有線新聞】

據報Tesla將會全球裁員一成。

中國媒體鳳凰網引述消息指,Tesla創辦人馬斯克向員工發出的電郵顯示,將會全球裁員一成。

早前有外媒報道,Tesla內部傳言最快本周裁員,幅度可能高達兩成,相當於數以萬計的員工。

集團早前公布上季電動車交付量是近4年來首次下跌,並遠差過市場預期,市場估計,Tesla有可能削減產能應對需求放緩以及來自中國市場的競爭。

