【灣區新聞】舊金山警局推行近八年改革取得什麼成效（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)警察局推行了近八年的警隊改革,取得什麼成效?

舊金山市長布里德和警察局長Bill Scott宣布,加州和聯邦司法部對舊金山警局272改革建議,最終27條在4月1日做出回應。

布里德說:「這絕對是一個值得紀念的時刻,這並代表我們不會繼續正在做的重要工作,以平衡我們需要實施的改革,並確保我們專注於舊金山公共安全,我們可以兩者兼顧。」

Scott說:「從頭到尾完成這項工作,首先需要時間,特別對於你們這些研究這類工作的人,大多數警察部門需要多年的時間,有些警察部門花多年的時間,但從未結束。」

在取得的改革成就方面,包括減少使用武力、增加招募和招募的多元性、減少涉及警察的槍擊事件、提高透明度、強化降低衝突訓練、擴大社區參與、擴大問責制以及種族平等。

其中從2017年到2021年,對平民的槍擊事件減少了43%,對非洲裔過度使用武力的情況,在此期間也有所減少。

七年前時任舊金山市長李孟賢,聘請Bill Scott擔任舊金山警察局長,因為警察局飽受種族主義簡訊醜聞,和一系列令人不安的致命警察槍擊事件困擾,引發抗議,導致警察局長下台,啟動改革。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。