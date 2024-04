【KTSF】

芝加哥週六晚發生槍擊案,一群在屋外正舉行聚會的家庭遇襲,事件中有一名女童死亡,10人受傷,當中傷者包括兩名兒童、一名嬰兒。

芝加哥警方週六晚近9時接報,當地的西南區,有人向一群在屋外舉行聚會的11人家庭開槍,事件導致一名8歲女童死亡,10人受傷。

傷者包括一名8歲和9歲男童,以及一名嬰兒,其餘的傷者年齡介於19歲至40歲之間,傷者中嬰兒、8歲男童各中多槍,一名36歲男子背部中槍,三人情況危殆。

芝加哥警方經初步調查後表示,事件不是無差別槍擊案,很有可能與幫派有關。

案件仍在調查中,暫未有人被捕。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。