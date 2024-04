【KTSF 周正鈞報導】

4月15日是報稅截止日,如果你還沒有完成報稅或來不及,大家就要趁著這幾個小時內申請延期報稅。

趕不及報稅的話,你可以透過國稅局網站,找到與國稅局合作的報稅機構申請延期報稅,截止日期也是週一。

申請了延期報稅的人,可以最遲今年10月15日報稅,但延期報稅不等於延期繳稅,仍然需要估計去年要交多少稅,並且付款。

而如果你想在週一12點前完成報稅的話,可以利用國稅局的Direct File,或其他付費的軟體完成。

東岸的緬因州、麻省及首都華盛頓因補假,報稅期限比其他地區多一兩日。

根據USA Today的報導,國稅局截至本月初,共收到約一億一百萬多份報稅表,並已經處理其中一億份報稅,平均退稅金額是3011元。

