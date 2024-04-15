【灣區新聞】反以色列示威者佔據金門橋及奧克蘭880公路 交通受阻

April 15, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

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抗議以色列在加沙的行動的示威者，週一早上在舊金山（三藩市）的金門橋和奧克蘭（屋崙）的880公路示威，示威者佔據多條行車線，嚴重阻塞交通。

這場示威是呼應全球多地舉行的同類示威，示威者於早上8時半左右在金門橋集結，手持「Stop The World For Gaza」的標語，南北方向的行車線全部受阻，行人和單車線也在早上9時左右關閉，暫時未知金門橋何時才能重開。

奧克蘭則有200至300名示威者佔據7大街出口處附近的880公路南行線，他們手持「economic blockade against Palestinian genocide」（以經濟封鎖方式反對巴勒斯坦的屠殺），北行線則有7名示威者在5大街出口處附近，用鐵鏈與水泥路障鎖在一起。

880公路的車龍目前有數哩長，當局未知公路何時才能重開。

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