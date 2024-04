【灣區新聞】反以色列示威者佔據金門橋及奧克蘭880公路 交通受阻

【KTSF】

抗議以色列在加沙的行動的示威者,週一早上在舊金山(三藩市)的金門橋和奧克蘭(屋崙)的880公路示威,示威者佔據多條行車線,嚴重阻塞交通。

這場示威是呼應全球多地舉行的同類示威,示威者於早上8時半左右在金門橋集結,手持「Stop The World For Gaza」的標語,南北方向的行車線全部受阻,行人和單車線也在早上9時左右關閉,暫時未知金門橋何時才能重開。

奧克蘭則有200至300名示威者佔據7大街出口處附近的880公路南行線,他們手持「economic blockade against Palestinian genocide」(以經濟封鎖方式反對巴勒斯坦的屠殺),北行線則有7名示威者在5大街出口處附近,用鐵鏈與水泥路障鎖在一起。

880公路的車龍目前有數哩長,當局未知公路何時才能重開。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。