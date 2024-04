【灣區新聞】奧克蘭華埠珠寶行發生持械劫案 損失至少5萬元

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠一間由華裔經營,開業46年的珠寶行,上週三光天化日之下發生持械搶劫案,閉路電影畫面將整個過程拍下,見到至少七名蒙面匪徒,分別持槍和錘仔入內搶劫。

遇劫的是位於奧克蘭華埠Franklin街808號的鳳珠寶金行Phuong Jewelry,根據奧克蘭華促會籌委會主席莊錦鎮(Stewart Chen)提供的閉路電影畫面顯示,案發在上週三中午12時半左右,見到至少七名蒙面匪徒,分別持槍和錘仔入內搶劫,歷時約29秒,直到其中一名相信是老闆之一的男士拿出長槍指嚇匪徒,他們才逃去。

莊錦鎮指初步估計店舖損失至少5萬元。

莊錦鎮說:「擺出來的那些珠寶、鑽石和金,他們還沒有詳細去查一下,這次我只能告訴你最少是損失5萬以上,而且在整個展示櫃裡面的90%都被偷了。」

他說,目前奧克蘭警察局初步認為,這班匪徒不是奧克蘭本地人。

莊錦鎮說:「這是一個專業團伙,不是奧克蘭本地人,也不是說因為要去偷華埠的東西,是有組織犯罪。」

而莊錦鎮目前為這間珠寶店開設GoFundMe籌款,目標是5萬元,希望幫受害人恢復重建。

截止截稿前,已經籌到超過3萬元,Phuong Jewelry是家族店鋪,自1978年在奧克蘭華埠開業。

