【灣區新聞】奧克蘭華埠珠寶行發生持械劫案 損失至少5萬元

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奧克蘭（屋崙）華埠一間由華裔經營，開業46年的珠寶行，上週三光天化日之下發生持械搶劫案，閉路電影畫面將整個過程拍下，見到至少七名蒙面匪徒，分別持槍和錘仔入內搶劫。

遇劫的是位於奧克蘭華埠Franklin街808號的鳳珠寶金行Phuong Jewelry，根據奧克蘭華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）提供的閉路電影畫面顯示，案發在上週三中午12時半左右，見到至少七名蒙面匪徒，分別持槍和錘仔入內搶劫，歷時約29秒，直到其中一名相信是老闆之一的男士拿出長槍指嚇匪徒，他們才逃去。

莊錦鎮指初步估計店舖損失至少5萬元。

莊錦鎮說：「擺出來的那些珠寶、鑽石和金，他們還沒有詳細去查一下，這次我只能告訴你最少是損失5萬以上，而且在整個展示櫃裡面的90%都被偷了。」

他說，目前奧克蘭警察局初步認為，這班匪徒不是奧克蘭本地人。

莊錦鎮說：「這是一個專業團伙，不是奧克蘭本地人，也不是說因為要去偷華埠的東西，是有組織犯罪。」

而莊錦鎮目前為這間珠寶店開設GoFundMe籌款，目標是5萬元，希望幫受害人恢復重建。

截止截稿前，已經籌到超過3萬元，Phuong Jewelry是家族店鋪，自1978年在奧克蘭華埠開業。

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