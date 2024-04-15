【灣區新聞】Mountain View多戶式住宅大樓發生火警 疑鋰離子電池充電時起火

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南灣Mountain View一座多戶式的住宅大樓上星期四發生火警，大樓的財物損失估計一萬元，當局指，火警是由鋰離子電池充電期間，引發火焰再燒起床墊再蔓延，事件再引發當局提醒大家鋰電池的危險性。

事發在星期四深夜近11時半，Mountain View消防局接報，在Moorpark Way 600號一處多戶式的住宅大樓發生火警，消防到場後發現，原因是公寓內一個單位的二樓睡房有鋰離子電池起火，之後火焰燃燒床墊而蔓延。

事件中無人受傷，不過造成的大樓的財物損失估計一萬元。

消防員越來越擔憂鋰離子電池，因為只需幾秒鐘就可以起火。

近期亦都有多宗關於鋰離子電池火警的意外，包括南加州車庫爆炸事件。

去年Walnut Creek一場火警，亦將一個車庫燒毀，相信個案都是由鋰離子電池引發。

如今踏板車、電動單車和手提電腦都使用鋰離子電池，當局建議大家最好在夜間拔掉電源插頭，並且不要在逃生路線的門口附近充電。

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