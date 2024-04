【灣區新聞】Mountain View多戶式住宅大樓發生火警 疑鋰離子電池充電時起火

【KTSF】

南灣Mountain View一座多戶式的住宅大樓上星期四發生火警,大樓的財物損失估計一萬元,當局指,火警是由鋰離子電池充電期間,引發火焰再燒起床墊再蔓延,事件再引發當局提醒大家鋰電池的危險性。

事發在星期四深夜近11時半,Mountain View消防局接報,在Moorpark Way 600號一處多戶式的住宅大樓發生火警,消防到場後發現,原因是公寓內一個單位的二樓睡房有鋰離子電池起火,之後火焰燃燒床墊而蔓延。

事件中無人受傷,不過造成的大樓的財物損失估計一萬元。

消防員越來越擔憂鋰離子電池,因為只需幾秒鐘就可以起火。

近期亦都有多宗關於鋰離子電池火警的意外,包括南加州車庫爆炸事件。

去年Walnut Creek一場火警,亦將一個車庫燒毀,相信個案都是由鋰離子電池引發。

如今踏板車、電動單車和手提電腦都使用鋰離子電池,當局建議大家最好在夜間拔掉電源插頭,並且不要在逃生路線的門口附近充電。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。