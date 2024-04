【國際新聞】悉尼商場襲擊案警方指兇徒明顯針對女性

【有線新聞】

澳洲悉尼商場襲擊案,警方指兇徒明顯針對女性。

澳洲全國下半旗向六名死者致哀。當局確認其中一名死者是中國留學生,中國領事館派人陪同家屬處理善後,另一中國人受傷,沒生命危險。繼續有民眾到商場外,獻花悼念及簽署弔唁冊。

死者當中有五人是女性,警方認為兇徒40歲的科希明顯針對女性,其父接受訪問時稱,兒子因長期交不到女朋友,導致心理及精神問題,對女性有不滿,又試過聲稱擔心遇襲,而同時攜帶5把軍刀。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。