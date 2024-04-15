【國際新聞】悉尼商場襲擊案警方指兇徒明顯針對女性

【有線新聞】
澳洲悉尼商場襲擊案，警方指兇徒明顯針對女性。
澳洲全國下半旗向六名死者致哀。當局確認其中一名死者是中國留學生，中國領事館派人陪同家屬處理善後，另一中國人受傷，沒生命危險。繼續有民眾到商場外，獻花悼念及簽署弔唁冊。
死者當中有五人是女性，警方認為兇徒40歲的科希明顯針對女性，其父接受訪問時稱，兒子因長期交不到女朋友，導致心理及精神問題，對女性有不滿，又試過聲稱擔心遇襲，而同時攜帶5把軍刀。
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