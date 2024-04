【有線新聞】

澳洲悉尼一間教會聚會期間,有人突然用筆刺傷主教。主教送院救治,另外多人受輕傷。

當時主教正在壇前講道並有網上直播,突然有人拿著一支筆上前不停刺向主教。教會人員及信眾隨後一湧而上阻止疑犯繼續施襲,並制服了他,報警後移交警方處理。

救護人員稱到場後處理了4名傷者,警方則指案中傷者都沒有生命危險。

有報道指被刺傷的主教伊曼紐爾在他的TikTok頻道宣教受歡迎,所以獲得「TikTok主教」外號。他早前一次講道亦提及TikTok在美國面臨被禁,稱只會把花在TikTok的時間奉獻給神。

