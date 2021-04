標註客人為「麻煩亞洲人」 澳洲咖啡店涉種族歧視捱批

【有線新聞】

澳洲布里斯班一間咖啡店員工,落單時標明客人是「兩個非常麻煩的亞洲人」。負責人把單據放上網並讚賞員工,被批評種族歧視,他其後致歉。

啡店員工上周五為到來午膳的客人落單後,標明客人是「兩個非常麻煩的亞洲人」。負責人海斯頓見到後拍照放上社交網站,還加上一句指「很愛自己的員工」,和三個「笑到喊」的表情符號。

有網民和海斯頓理論,指他不應該這樣做,海斯頓就指只是開玩笑。網民駁斥他身為食肆負責人,做法不專業、也不適合,舉例指其他人稱海斯頓和其朋友是「麻煩的同性戀者」,同樣令人不能接受。該名網民在網上公開事件,認為涉及種族歧視,又指已不是首次看到海斯頓在社交網站批評客人。

事件曝光後引起很大迴響,海斯頓之後發聲明,指對自己的行為感到非常失望和尷尬,和他一直追求的多元、包容背道而馳,希望對受傷害的人道歉,並會和員工一同改善。

海斯頓的咖啡店位於布里斯班,店方社交網站再沒對外公開。他在當地還與人合夥經營另外兩間餐廳,其中一間餐廳的經理亦批評事件不能接受,餐廳會暫時停業,直到完成內部調查。

