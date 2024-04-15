【全國新聞】眾議院通過《外國情報監視法FISA》第702條款續期兩年

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【KTSF 周正鈞報導】

眾議院週五通過了《外國情報監視法FISA》第702條款續期兩年，令聯邦政府無需法庭批准，就可監控外國目標，當中包括與美國人通訊的外國人。

眾議長約翰遜對《外國情報監視法》 提出修訂，建議將當中的第702條款改革，並續期兩年，較本來五年的重新授權期限為短。

約翰遜希望較短的續期，能夠說服共和黨團內的批評者，接受在特朗普再上台的假設下，未來關於該問題的任何辯論，都會轉移到特朗普政府的任期內解決。

第702條款是在911恐怖襲擊後訂立，目的是加強FBI與美國情報部門對外國目標的監視權，因為特朗普認為自己都是該法例的受害人，所以表明反對。

他在眾議院的支持者，於是有19名共和黨人投票反對更新，但經過約翰遜修訂將702條款續期期限縮短，部份共和黨人改投贊成票，週五以273對147票獲得通過。

而另一項有關結束對美國人無法庭命令的監視條款，就未能獲得通過。

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