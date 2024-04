【全國新聞】眾議院通過《外國情報監視法FISA》第702條款續期兩年

【KTSF 周正鈞報導】

眾議院週五通過了《外國情報監視法FISA》第702條款續期兩年,令聯邦政府無需法庭批准,就可監控外國目標,當中包括與美國人通訊的外國人。

眾議長約翰遜對《外國情報監視法》 提出修訂,建議將當中的第702條款改革,並續期兩年,較本來五年的重新授權期限為短。

約翰遜希望較短的續期,能夠說服共和黨團內的批評者,接受在特朗普再上台的假設下,未來關於該問題的任何辯論,都會轉移到特朗普政府的任期內解決。

第702條款是在911恐怖襲擊後訂立,目的是加強FBI與美國情報部門對外國目標的監視權,因為特朗普認為自己都是該法例的受害人,所以表明反對。

他在眾議院的支持者,於是有19名共和黨人投票反對更新,但經過約翰遜修訂將702條款續期期限縮短,部份共和黨人改投贊成票,週五以273對147票獲得通過。

而另一項有關結束對美國人無法庭命令的監視條款,就未能獲得通過。

