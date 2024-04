【灣區新聞】舊金山美亞影展將在5月亞太裔傳統月舉行（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山美亞影展將在下個月的亞太裔傳統月舉行,涉及美亞政治與文化的題材,將成為觀眾的焦點。

聯邦最高法院去年推翻高等學府在錄取學生的時候,必須考慮學生族裔的平權法,這個具爭議性的題材,在今年舊金山美亞影展的開幕紀錄片《Admissions Granted》成了焦點。

影片訪問了對哈佛大學提出訴訟的學生,探討美籍亞裔在美國平權法上的特殊位置,和在訴訟中扮演的角色。

在今年的香港電影部分,其中一部參展影片,導演楊曜愷的《從今以後》《All Shall Be Well》,故事講述一對生活40年的女同性伴侶,在其中一人離世之後,活著的另一半卻面對失去住家和尊嚴,這部影片在今年的柏林影展中獲得最佳LGBTQ電影。

影展節目主任Thuy Tran指出,今年的美國大選在眾人的思考中,她認為在面對未知的時代,說故事的藝術人,用人們共有的人性和共同的責任中,給大家一種找到穩定的中心。

她也說,今年的故事中,可以看到勇敢、大膽、奇異和啟示性的作品,對今年故事人的創作感到驕傲。

舊金山美亞影展CAAMFest將從5月9日開始舉行到19日,有超過35個電影、美食、音樂題材的節目,展出地點包括舊金山和奧克蘭。

更多節目與購票細節,可以參考影展網站,網址是CAAMFest.com。

