【灣區新聞】舊金山美亞影展將在5月亞太裔傳統月舉行（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山美亞影展將在下個月的亞太裔傳統月舉行，涉及美亞政治與文化的題材，將成為觀眾的焦點。

聯邦最高法院去年推翻高等學府在錄取學生的時候，必須考慮學生族裔的平權法，這個具爭議性的題材，在今年舊金山美亞影展的開幕紀錄片《Admissions Granted》成了焦點。

影片訪問了對哈佛大學提出訴訟的學生，探討美籍亞裔在美國平權法上的特殊位置，和在訴訟中扮演的角色。

在今年的香港電影部分，其中一部參展影片，導演楊曜愷的《從今以後》《All Shall Be Well》，故事講述一對生活40年的女同性伴侶，在其中一人離世之後，活著的另一半卻面對失去住家和尊嚴，這部影片在今年的柏林影展中獲得最佳LGBTQ電影。

影展節目主任Thuy Tran指出，今年的美國大選在眾人的思考中，她認為在面對未知的時代，說故事的藝術人，用人們共有的人性和共同的責任中，給大家一種找到穩定的中心。

她也說，今年的故事中，可以看到勇敢、大膽、奇異和啟示性的作品，對今年故事人的創作感到驕傲。

Tran說：「今年的美國大選在眾人的思考中，我想在面對未知的時代，我們會向說故事的藝術人，用我們共有的人性和共同的責任中，給我們穩定下來，今年的故事中可以看到勇敢、大膽、奇異和啟示性的，我們對今年故事人的創作感到驕傲。」

舊金山美亞影展CAAMFest將從5月9日開始舉行到19日，有超過35個電影、美食、音樂題材的節目，展出地點包括舊金山和奧克蘭。

更多節目與購票細節，可以參考影展網站，網址是CAAMFest.com。

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