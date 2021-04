【KTSF】

俄亥俄州Columbus市警察向一名持刀、涉嫌斬人的非洲裔少女開槍,少女中槍死亡,警方其後發放更多錄影片段,當局正調查事件,了解真相後再作判斷。

警方公佈更多警員隨身的攝錄影像片段顯示,非洲裔持刀少女Ma’Khia Bryant,涉嫌正向另外兩名女子施襲,這時候一名警員向這名少女開槍,企圖制止她傷害其他人,少女中槍身亡,事件又激起爭議。

暫代警察局長說,警察當時是企圖挽救生命,制止有更多人傷亡。

Columbus市長就表示,俄州的調查人員將會決定涉案的警員有沒有做錯,如果他犯錯,將要承擔責任。

