舊金山警局發照追緝利器傷人案疑犯

【KTSF】

舊金山(三藩市)警方周三呼籲公眾,協助找尋涉及一宗利器傷人案的疑犯,疑犯涉嫌上月在沒有被挑釁的情況下犯案。

案發於2月3日,31歲受害人當時在7街夾Market街附近,疑犯突然用利器刺向受害人的臉部,受害人臉部被割傷,沒有生命危險。

San Francisco Police Seeking Public Assistance in Identifying Face Stabbing Suspect Please visit the attached link to read the full synopsis regarding this incident ➡️ https://t.co/Yw2YVq7jOw pic.twitter.com/8UevGg3nkA — San Francisco Police (@SFPD) March 31, 2021

疑犯犯案後沿Market街向東逃離現場,警方周三發放疑犯的照片,希望公眾能提供消息,協助破案。

疑犯被指年約30至40餘歲,身高約5呎6吋,中等身材,最後被人見到身穿黑色外套,黑帽,手持摺刀。

任何人如能向警方提供消息,請致電匿名舉報熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文開首輸入「SFPD」英文縮寫。

