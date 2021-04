Amazon華人用戶收假電郵險墮騙財陷阱

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間,使用網上購物的人大增,有Amazon的用戶收到假電郵,差點損失15萬美金。

已經退休的黎念宗,是提升溝通及領袖技巧非牟利組織toastmasters的教練,反應極快,但是接到詐騙集團的電郵,也差點上當。

上週四他收到以為是Amazon電郵,告知他信用卡被人盜用,買了一台1,500元的iPhone手機,疑似Amazon的電郵,聲稱發現了問題,說要把1,500退回黎先生,並留下了聯絡退款的電話號碼。

黎先生不疑有詐,打電話過去,接電話者自稱為Amazon代表,説要把1,500元匯入他的銀行戶口,需要他的銀行帳戶號碼。

黎先生依照指示給了自己的銀行戶口,接著對方說:”糟糕,我不小心多寫了兩個零,現在匯進你銀行戶口的金額是美金15萬元,請把多匯入的錢轉匯來給我”

接著對方給黎先生一個在泰國的帳戶,他覺察不妙,對方卻要求不要關電腦和掛掉電話,黎先生立刻掛掉電話關掉電腦,並親自跑去銀行要求凍結戶口。

黎先生到銀行發現,他戶口真的有15萬美元,查出來才發現,這15萬是房屋的信用額度,所幸黎先生及時發現這是詐騙,沒有損失金額,他的妻子決定把經驗跟教會查經班的朋友分享。

李蓮君說:「有多少人,尤其是年紀大的人,有多人有經濟能力,怎麼能夠損失這麼多錢,何況信用額度是我們向銀行的貸款,如果我們這個錢被騙的話,等於我們要想辦法找這個錢,都退休了,到哪裡賺這個錢,所以我覺得這是個很可怕的事。」

黎念宗說,銀行經理告訴他,光是一個星期,就發生5次這種詐騙案,其中的受害人還包括醫生。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。