Amazon華人用戶收假電郵險墮騙財陷阱

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間，使用網上購物的人大增，有Amazon的用戶收到假電郵，差點損失15萬美金。

已經退休的黎念宗，是提升溝通及領袖技巧非牟利組織toastmasters的教練，反應極快，但是接到詐騙集團的電郵，也差點上當。

上週四他收到以為是Amazon電郵，告知他信用卡被人盜用，買了一台1,500元的iPhone手機，疑似Amazon的電郵，聲稱發現了問題，說要把1,500退回黎先生，並留下了聯絡退款的電話號碼。

黎先生不疑有詐，打電話過去，接電話者自稱為Amazon代表，説要把1,500元匯入他的銀行戶口，需要他的銀行帳戶號碼。

黎先生依照指示給了自己的銀行戶口，接著對方說：”糟糕，我不小心多寫了兩個零，現在匯進你銀行戶口的金額是美金15萬元，請把多匯入的錢轉匯來給我”

接著對方給黎先生一個在泰國的帳戶，他覺察不妙，對方卻要求不要關電腦和掛掉電話，黎先生立刻掛掉電話關掉電腦，並親自跑去銀行要求凍結戶口。

黎先生到銀行發現，他戶口真的有15萬美元，查出來才發現，這15萬是房屋的信用額度，所幸黎先生及時發現這是詐騙，沒有損失金額，他的妻子決定把經驗跟教會查經班的朋友分享。

李蓮君說：「有多少人，尤其是年紀大的人，有多人有經濟能力，怎麼能夠損失這麼多錢，何況信用額度是我們向銀行的貸款，如果我們這個錢被騙的話，等於我們要想辦法找這個錢，都退休了，到哪裡賺這個錢，所以我覺得這是個很可怕的事。」

黎念宗說，銀行經理告訴他，光是一個星期，就發生5次這種詐騙案，其中的受害人還包括醫生。

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