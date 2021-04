加州50歲或以上人士可接種新型肺炎疫苗

【KTSF 江良慧報導】

從周四起,所有50歲以上的加州人都可以接種新型肺炎疫苗,州長紐森周四也在南加州接種Johnson&Johnson疫苗。

53歲的州長紐森周四上午在南加州洛杉磯一個歷史悠久的非洲裔社區中心,接受加州衛生部長Mark Ghaly醫生為他接種Johnson&Johnson新冠疫苗。

周四是加州開放給50歲以上民眾接種疫苗的第一天,兩個星期之後,所有16歲以上的加州人都可以接種疫苗,不過紐森強調,雖然很多人都符合資格接種疫苗,但不等於人人都能立即拿到接種預約,因為仍受限於疫苗數量。

灣區民眾想知道哪裡有疫苗,可以下載Telegram App,打開後搜尋BayAreaVaccineNotification頻道,也能查看哪裡仍有預約。

截至周四,加州已接種疫苗超過1800萬劑,下週又有240萬劑運抵加州,目標是到4月中,每週都能收到300萬劑疫苗。

另一方面,中半島San Mateo縣衛生部門表示,由於縣府疫苗供應仍然不足,因此鼓勵民眾可以與自己所在的醫療和藥房查看預約情況,或者在縣府網站登記,不管目前是否符合資格接種,一旦有疫苗可以接種,就會自動通知登記的民眾,登記網址是:http://smcgov.org/covidvaccine

