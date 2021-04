【有線新聞】

南加州一座商業樓宇發生槍擊案,4人死亡包括一名小童,兇徒落網。

事發在當地時間星期三傍晚5時許,警方接報南加州奧蘭治市(Orange)一座兩層高的辦公室發生槍擊案,警方接報到場後與槍手駁火,槍手中槍受傷送院,情況危殆。

警方指今次是當地廿多年來最嚴重的槍擊案,暫時未知兇徒動機,亦未清楚為何會有小童在辦公大樓內。

