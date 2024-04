【全國新聞】共和黨國會眾議長約翰遜面對親特朗普兼極右派眾議員的彈劾威脅

【KTSF 朱慧琪報導】

共和黨籍的國會眾議長約翰遜,目前正面對黨內親特朗普的極右派眾議員Marjorie Taylor Greene的彈劾威脅,約翰遜為此週五到佛羅里達州海湖莊園與前總統特朗普會面,向外界展示自己得到特朗普的支持,他也都與白宮展開談判,尋求推動對烏克蘭的援助。

國會眾議長約翰遜,在援助烏克蘭問題上正面對國內外的巨大壓力。

他一直承諾會繼續援助烏克蘭,但因為眾議院共和黨團內有一群親特朗普的極右派同僚堅決反對,比如來自喬治亞州的親特朗普MAGA派Majorie Taylor Greene,警告他不要將任何烏克蘭援助法案提上議程,否則就一定彈劾他,Greene已經提交了彈劾動議,隨時可以交付表決,此舉是擺明威脅約翰遜。

在援助烏克蘭問題上,影響力最大的是特朗普,因為特朗普早前就表明,不支持繼續無償援助烏克蘭,而認為可以改用貸款方式來援助。

共和黨戰略顧問Rina Shah說:「實際上只有兩組人可以拯救他:民主黨人或前總統特朗普,所以他去找特朗普幫忙

約翰遜和特朗普週五就進行聯合新聞發布會,特朗普說:「我們和眾議長相處得很好,我和Marjorie也相處得很好,我們有一個眾議長,他被選出來,經過一個複雜的過程,我認為當前情況對任何眾議長來說,都不易應付,我認為約翰遜做得非常好,我確信Marjorie明白這一點,她是我好友,我知道她非常尊重眾議長

分析指,這個對於特朗普來說,也是展示他仍然控制住整個共和黨,因為連美國權力第三把交椅的眾議長,也要親自到佛羅裡里州會見特朗普。

與此同時,共和黨內也傳出消息指,約翰遜也正在與白宮協商如何援助烏克蘭,涉及的方案是從參議院已經通過對950億外援法案衍生出來,當中包含了幾項共和黨人的要求,目前未有共識。

除了援助烏克蘭問題之外,約翰遜因為支持兩黨已經同意的聯邦預算開支案,而面對當團內強硬保守派,以及Greene等特朗普極右派的猛烈攻擊。

Greene特別不滿約翰遜未解決邊境偷渡客問題,就同民主黨人合作通過聯邦預算案,所以動議彈劾他,並發表長信來抨擊他對不起共和黨。

約翰遜回應指,他與Greene在政治思維上沒有太大的分歧,分歧在於對現實狀況的看法。

他指出,讓聯邦政府關閉對民生有巨大的衝擊,而且他必須在某些政策問題上,同民主黨人妥協,達成兩黨共識以推行讓國家事務,因為在眾議院,共和黨的多數派優勢極為微小,這個就是現實,他不能不面對。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。