【全國新聞】共和黨國會眾議長約翰遜面對親特朗普兼極右派眾議員的彈劾威脅

April 12, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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國會眾議長約翰遜 (NBC News)

【KTSF 朱慧琪報導】

共和黨籍的國會眾議長約翰遜，目前正面對黨內親特朗普的極右派眾議員Marjorie Taylor Greene的彈劾威脅，約翰遜為此週五到佛羅里達州海湖莊園與前總統特朗普會面，向外界展示自己得到特朗普的支持，他也都與白宮展開談判，尋求推動對烏克蘭的援助。

國會眾議長約翰遜，在援助烏克蘭問題上正面對國內外的巨大壓力。

他一直承諾會繼續援助烏克蘭，但因為眾議院共和黨團內有一群親特朗普的極右派同僚堅決反對，比如來自喬治亞州的親特朗普MAGA派Majorie Taylor Greene，警告他不要將任何烏克蘭援助法案提上議程，否則就一定彈劾他，Greene已經提交了彈劾動議，隨時可以交付表決，此舉是擺明威脅約翰遜。

在援助烏克蘭問題上，影響力最大的是特朗普，因為特朗普早前就表明，不支持繼續無償援助烏克蘭，而認為可以改用貸款方式來援助。

共和黨戰略顧問Rina Shah說：「實際上只有兩組人可以拯救他：民主黨人或前總統特朗普，所以他去找特朗普幫忙

約翰遜和特朗普週五就進行聯合新聞發布會，特朗普說：「我們和眾議長相處得很好，我和Marjorie也相處得很好，我們有一個眾議長，他被選出來，經過一個複雜的過程，我認為當前情況對任何眾議長來說，都不易應付，我認為約翰遜做得非常好，我確信Marjorie明白這一點，她是我好友，我知道她非常尊重眾議長

分析指，這個對於特朗普來說，也是展示他仍然控制住整個共和黨，因為連美國權力第三把交椅的眾議長，也要親自到佛羅裡里州會見特朗普。

與此同時，共和黨內也傳出消息指，約翰遜也正在與白宮協商如何援助烏克蘭，涉及的方案是從參議院已經通過對950億外援法案衍生出來，當中包含了幾項共和黨人的要求，目前未有共識。

除了援助烏克蘭問題之外，約翰遜因為支持兩黨已經同意的聯邦預算開支案，而面對當團內強硬保守派，以及Greene等特朗普極右派的猛烈攻擊。

Greene特別不滿約翰遜未解決邊境偷渡客問題，就同民主黨人合作通過聯邦預算案，所以動議彈劾他，並發表長信來抨擊他對不起共和黨。

約翰遜回應指，他與Greene在政治思維上沒有太大的分歧，分歧在於對現實狀況的看法。

他指出，讓聯邦政府關閉對民生有巨大的衝擊，而且他必須在某些政策問題上，同民主黨人妥協，達成兩黨共識以推行讓國家事務，因為在眾議院，共和黨的多數派優勢極為微小，這個就是現實，他不能不面對。

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