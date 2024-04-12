【灣區新聞】兩少年Fremont市劫車 警方追至奧克蘭將其逮捕

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【KTSF 萬若全報導】

Fremont這個月初，兩名未成年人士光天化日之下劫車，所幸車主沒有受傷，兩個歹徒後來更逃避警方的追捕，一直開車到奧克蘭，最後在幾個執法部門合作下被捕。

Fremont警方指出，事發在4月2日下午4點45分左右，地點是Steveson大道的一處公寓大樓，受害者告訴警察，兩個歹徒將她推倒在地，並搶走了她的車。

警方在現場發現一輛空車，引擎仍在運轉，查出是輛贓車，警方相信是歹徒遺棄的汽車，是為了要偷另一輛車。

這輛被劫的車，在逃離Fremont之前，已經被輸入警察的資料庫，當局並通知周邊的警察，包括Hayward、奧克蘭警方及阿拉米達縣警，警方很快找到了這輛被劫車，並追至奧克蘭。

在追捕過程中，阿拉米達縣警辦公室直升機看到兩個歹徒離開汽車後逃跑，最終被警方逮捕，後來發現他們未成年，目前被關押在少年看守所。

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