【灣區新聞】兩少年Fremont市劫車 警方追至奧克蘭將其逮捕

【KTSF 萬若全報導】

Fremont這個月初,兩名未成年人士光天化日之下劫車,所幸車主沒有受傷,兩個歹徒後來更逃避警方的追捕,一直開車到奧克蘭,最後在幾個執法部門合作下被捕。

Fremont警方指出,事發在4月2日下午4點45分左右,地點是Steveson大道的一處公寓大樓,受害者告訴警察,兩個歹徒將她推倒在地,並搶走了她的車。

警方在現場發現一輛空車,引擎仍在運轉,查出是輛贓車,警方相信是歹徒遺棄的汽車,是為了要偷另一輛車。

這輛被劫的車,在逃離Fremont之前,已經被輸入警察的資料庫,當局並通知周邊的警察,包括Hayward、奧克蘭警方及阿拉米達縣警,警方很快找到了這輛被劫車,並追至奧克蘭。

在追捕過程中,阿拉米達縣警辦公室直升機看到兩個歹徒離開汽車後逃跑,最終被警方逮捕,後來發現他們未成年,目前被關押在少年看守所。

