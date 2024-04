【灣區新聞】Palo Alto警方拘六旬漢 涉嫌向未成年兒童傳送色情材料及邀約見面

【KTSF 萬若全報導】

Palo Alto警方逮捕一名67歲男子,他涉嫌在網路上輸送色情材料給未成年人士,並試圖邀約未成年人士見面,作出猥褻行為,警方指出,疑犯是Palo Alto市負責監管雨水處理的委員會成員。

警方表示,嫌犯是67歲Palo Alto居民Robert Kinney Wenzlau,他同時也是該市雨水管理監督委員會成員。

今年3月5日,Palo Alto警方從喬治亞州Burke縣警辦公室收到訊息,關於一個男人曾經使用一個移動匿名通訊應用程式,與喬治亞州的臥底探員交換信息,該探員假扮一個12歲女孩,嫌犯自稱55歲,並提供探員收機號碼,還向探員發送自己照片,後來又發送兒童色情相關材料。

經過縝密調查後,Palo Alto派出自己臥底偵探,也假扮一個12歲女孩,四天後嫌犯在該匿名應用程式找到Palo Alto臥底探員,主動發出訊息,並開始與對方通訊。

在多次線上聊天後,嫌犯向臥底探員索取露骨照片,發送兒童色情材料,並安排見面,意圖進行性行為。

Palo Alto警方將案件呈交Santa Clara縣地檢處,控告疑犯四項重罪,包括接觸未成年人士、意圖進行性行為、意圖向14歲以下人士作出猥褻行為、持有兒童色情材料,以及傳送有害材料給他相信是未成年的人。

法庭星期一對疑犯發出拘捕令,警方週四持逮捕令前往嫌犯位於Dana 街1400號路段住家中將他逮捕。

