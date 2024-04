【灣區新聞】奧克蘭港務委員會不理反對聲音 初步通過奧克蘭國際機場改名方案

【KTSF 毛皓延報導】

奧克蘭(屋崙)國際機場改名計劃雖然惹來外界反對,舊金山(三藩市)更揚言會採取法律行動,但奧克蘭港務委員會仍一致初步通過,將奧克蘭國際機場機場全名加上「舊金山灣」。

營運奧克蘭國際機場的奧克蘭港口委員會,週四晚一致投票初步通過,將奧克蘭國際機場改名為「舊金山灣奧克蘭國際機場」,港口委員會將在下月9日進行二讀,一旦通過將正式開始改名工作。

委員會主席表示,改名決定能夠讓旅客知道,奧克蘭機場座落在舊金山灣區,增加機場客流量。

因為超過一半國際旅客,和接近3分1的國內旅客,都不清楚奧克蘭機場在灣區的地理位置,從2008年至今,奧克蘭機場增加54條新航線,但當中39條已經取消。

而Alameda縣參議會在奧克蘭港口委員會投票前,亦表示支持改名,形容舊金山灣區這個名詞,在加州被公認為舊金山灣區的9個縣。

本星期稍早時,舊金山市府律師邱信福致函奧克蘭港口委員會揚言,改名是侵犯了舊金山國際機場的商標,若奧克蘭機場不放棄改名,將會採取法律行動。

舊金山市長布里德亦曾去信港口委員會,指奧克蘭應著眼於改善機場質素,而不是使用舊金山的名稱。

邱信福表示,奧克蘭港口委員會的決定,令他別無選擇,邱信福說將會採取法律行動。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。