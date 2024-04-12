【灣區新聞】奧克蘭港務委員會不理反對聲音 初步通過奧克蘭國際機場改名方案

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【KTSF 毛皓延報導】

奧克蘭（屋崙）國際機場改名計劃雖然惹來外界反對，舊金山（三藩市）更揚言會採取法律行動，但奧克蘭港務委員會仍一致初步通過，將奧克蘭國際機場機場全名加上「舊金山灣」。

營運奧克蘭國際機場的奧克蘭港口委員會，週四晚一致投票初步通過，將奧克蘭國際機場改名為「舊金山灣奧克蘭國際機場」，港口委員會將在下月9日進行二讀，一旦通過將正式開始改名工作。

委員會主席表示，改名決定能夠讓旅客知道，奧克蘭機場座落在舊金山灣區，增加機場客流量。

因為超過一半國際旅客，和接近3分1的國內旅客，都不清楚奧克蘭機場在灣區的地理位置，從2008年至今，奧克蘭機場增加54條新航線，但當中39條已經取消。

而Alameda縣參議會在奧克蘭港口委員會投票前，亦表示支持改名，形容舊金山灣區這個名詞，在加州被公認為舊金山灣區的9個縣。

本星期稍早時，舊金山市府律師邱信福致函奧克蘭港口委員會揚言，改名是侵犯了舊金山國際機場的商標，若奧克蘭機場不放棄改名，將會採取法律行動。

舊金山市長布里德亦曾去信港口委員會，指奧克蘭應著眼於改善機場質素，而不是使用舊金山的名稱。

邱信福表示，奧克蘭港口委員會的決定，令他別無選擇，邱信福說將會採取法律行動。

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