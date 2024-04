【灣區新聞】大約5分之1乘客搭Muni巴士或輕鐵沒付車費

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)交通局(SFMTA)估計,大約5分之1的乘客乘搭Muni巴士或輕鐵時,沒有支付車費,當局計劃聘請更多查票員,減少逃票情況。

灣區捷運(BART)及Muni作為灣區兩個主要交通機構,一直受逃票情況困擾。

營運Muni的舊金山交通局估計,2019年有12.8%乘客沒有支付車費,相信這個數字現時已升至20.8%。

交通局進行這個統計,是因為州政府去年向各大交通機構,發放7億7600萬的撥款用作舒緩赤字,但前提是相關機構要解決逃票問題。

舊金山紀事報指出,與依賴車費作為營運成本的BART不同,Muni的車費收入只是佔交通局年度營運成本的約8%。

在當局將面臨超過2億4000萬赤字之際,逃票情況每年將會為交通局帶來成千上萬損失。

另一方面,查票員在疫情期間亦暫停執行職務,2019年至2023年間,職員查票的次數下降了65%。

交通局局長譚沐霖Jeffrey Tumlin表示,數據反映出有沒有查票員在場,和乘客會否逃票有非常直接的關係。

他指,當局將會嘗試聘請適量的查票員,避免車費加價的同時,出現經營成本與收入不相稱的情況。

譚沐霖又指,交通局希望通過查票員對乘客作出阻嚇作用,而不是靠罰單增加收入來源。

交通局董事會主席則指,更多的查票員亦能令乘客在乘車時感到更安全。

資料顯示,雖然Muni錄得的乘客量已經回復到2019年水平的71%,但車費收入卻停滯不前,交通局預計,2025財政年度的車費收入為1億800萬,比2019年的收入少了將近9000萬。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。