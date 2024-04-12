【灣區新聞】大約5分之1乘客搭Muni巴士或輕鐵沒付車費

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【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）交通局（SFMTA）估計，大約5分之1的乘客乘搭Muni巴士或輕鐵時，沒有支付車費，當局計劃聘請更多查票員，減少逃票情況。

灣區捷運（BART）及Muni作為灣區兩個主要交通機構，一直受逃票情況困擾。

營運Muni的舊金山交通局估計，2019年有12.8%乘客沒有支付車費，相信這個數字現時已升至20.8%。

交通局進行這個統計，是因為州政府去年向各大交通機構，發放7億7600萬的撥款用作舒緩赤字，但前提是相關機構要解決逃票問題。

舊金山紀事報指出，與依賴車費作為營運成本的BART不同，Muni的車費收入只是佔交通局年度營運成本的約8%。

在當局將面臨超過2億4000萬赤字之際，逃票情況每年將會為交通局帶來成千上萬損失。

另一方面，查票員在疫情期間亦暫停執行職務，2019年至2023年間，職員查票的次數下降了65%。

交通局局長譚沐霖Jeffrey Tumlin表示，數據反映出有沒有查票員在場，和乘客會否逃票有非常直接的關係。

他指，當局將會嘗試聘請適量的查票員，避免車費加價的同時，出現經營成本與收入不相稱的情況。

譚沐霖又指，交通局希望通過查票員對乘客作出阻嚇作用，而不是靠罰單增加收入來源。

交通局董事會主席則指，更多的查票員亦能令乘客在乘車時感到更安全。

資料顯示，雖然Muni錄得的乘客量已經回復到2019年水平的71%，但車費收入卻停滯不前，交通局預計，2025財政年度的車費收入為1億800萬，比2019年的收入少了將近9000萬。

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