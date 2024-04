影評：《美國內戰》對當今政治環境的末日寫照

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

發生內戰的美國,一群記者為了採訪,要從紐約到首都華盛頓,面對何等的生命危險。

在一個距離現在不遠的未來,美國總統宣布自己為第三任總統。難以叫人相信的是,脫離聯邦政府的加州和德州組成西方聯盟,要推翻政府。聯邦政府也還面對來自第三方,佛州的攻擊。聯邦政府面對被推翻的可能,一組四人的記者需要開車,從紐約前往首都華盛頓,記錄這段即將有變數的美國內戰。

團隊中,知名攝影記者Lee ,經歷採訪多場戰爭的洗禮,懂得如何在危機中生存的同時,也拍攝出傑出的作品。然後還有兩個資深記者和一個乳臭未乾的攝影記者。暫時不談,為什麼三個出道已久的人,會幫助一個可能是競爭對手、沒有什麼經驗、甚至可能為他們製造麻煩的新手。這個四人團隊,在路途中,越是靠近目的地,看到的情景:從添油站和路上的許多絞刑案例、從曠闊草地中和城市中的槍戰、到最後對白宮的攻擊,見證一幕又一幕看似沒有動機的暴力。

從劇情看來,似乎是一個要向媒體記者致敬的影片。但是編劇/導演Alex Garland ,其實只是借他們的眼球,帶觀眾看戰爭的恐怖,即使是發生在一個國家裡面的戰爭。

電影最突出的部分,就是找來康城影后Kirsten Dunst 來演歷經炮火創傷的資深攝影師。Dunst 每個眼神,都顯示出她對周遭事物的恐懼與麻木。相反的,年輕記者的這個人物就特別令人反感。觀眾會駁斥她屢次的錯誤,給身邊人製造危機。

暴力的描繪,是有給觀眾置身其境的感覺。值得一提的是,一場一小組人,在郊外對他們認為不愛國的人,開槍如呼吸般不須思考。這一幕中對亞裔使用的暴力,也應證了美國社會中存在無法磨滅的種族歧視。

電影除了將內戰暴力帶到電影院之外,卻也沒有對當今的美國社會,做出多大的評論。在這種缺乏深度的內容下,也無法給予電影任何程度的肯定。

《美國內戰 Civil War》沒有提出太多的疑問,只能以動作片的角度欣賞。滿分五分中得三分,可以觀看。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/civil-war

“Civil War” Review: An excuse to paint an orgy of violence disguised as a tribute to war reporters

“Screening Room” reviews “Civil War”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/civil-war

Now in theatres

