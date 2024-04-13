影評：《美國內戰》對當今政治環境的末日寫照

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

發生內戰的美國，一群記者為了採訪，要從紐約到首都華盛頓，面對何等的生命危險。

在一個距離現在不遠的未來，美國總統宣布自己為第三任總統。難以叫人相信的是，脫離聯邦政府的加州和德州組成西方聯盟，要推翻政府。聯邦政府也還面對來自第三方，佛州的攻擊。聯邦政府面對被推翻的可能，一組四人的記者需要開車，從紐約前往首都華盛頓，記錄這段即將有變數的美國內戰。

團隊中，知名攝影記者Lee ，經歷採訪多場戰爭的洗禮，懂得如何在危機中生存的同時，也拍攝出傑出的作品。然後還有兩個資深記者和一個乳臭未乾的攝影記者。暫時不談，為什麼三個出道已久的人，會幫助一個可能是競爭對手、沒有什麼經驗、甚至可能為他們製造麻煩的新手。這個四人團隊，在路途中，越是靠近目的地，看到的情景：從添油站和路上的許多絞刑案例、從曠闊草地中和城市中的槍戰、到最後對白宮的攻擊，見證一幕又一幕看似沒有動機的暴力。

從劇情看來，似乎是一個要向媒體記者致敬的影片。但是編劇/導演Alex Garland ，其實只是借他們的眼球，帶觀眾看戰爭的恐怖，即使是發生在一個國家裡面的戰爭。

電影最突出的部分，就是找來康城影后Kirsten Dunst 來演歷經炮火創傷的資深攝影師。Dunst 每個眼神，都顯示出她對周遭事物的恐懼與麻木。相反的，年輕記者的這個人物就特別令人反感。觀眾會駁斥她屢次的錯誤，給身邊人製造危機。

暴力的描繪，是有給觀眾置身其境的感覺。值得一提的是，一場一小組人，在郊外對他們認為不愛國的人，開槍如呼吸般不須思考。這一幕中對亞裔使用的暴力，也應證了美國社會中存在無法磨滅的種族歧視。

電影除了將內戰暴力帶到電影院之外，卻也沒有對當今的美國社會，做出多大的評論。在這種缺乏深度的內容下，也無法給予電影任何程度的肯定。

《美國內戰 Civil War》沒有提出太多的疑問，只能以動作片的角度欣賞。滿分五分中得三分，可以觀看。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://a24films.com/films/civil-war

“Civil War” Review: An excuse to paint an orgy of violence disguised as a tribute to war reporters

“Screening Room” reviews “Civil War”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/civil-war

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