影評：《不！》帶有社會意識的驚悚片

南加州一個養馬場,不斷出現的奇異景象,是否和天空中的一朵雲有關?

距離洛杉磯不遠的一個養馬場,自好萊塢創立以來,就為好萊塢提供影視節目需要的馬。農場主人在一起離奇事件中死去。兒子OJ 過著行屍走肉的日子。妹妹Emerald 是兩人之中精力充沛的,或許也是因為她容易在生活中找到喜悅。面對關閉的養馬場不遠,有個亞裔Ricky 經營的牛仔主題公園。Ricky 要和養馬場建立買馬的互惠關係。於此同時,OJ 在自己的養馬場中發現,開始有異常事態出現,懷疑天空一朵不會移動的雲,上面藏有一艘太空船。兄妹兩人開始捕捉珍貴畫面的計劃,招來的電器店店員後來也自願性幫忙。於此同時,牛仔主題公園的Ricky 要推出的新節目,和買來的馬,也和天上的那朵雲有關。眾人的命運與生死,頓時都操控在空中的不明物體中。

這是喜劇演員出身,五年前轉身當導演拍驚悚片的Jordan Peele,第三部導演作品。三部影片中,主角為非洲裔演員,已經是突出的一點。而在電影《Nope》中,主要核心人物還有拉美裔和亞裔,而且都是主要人物,這已經是值得注意的思維,幾年前熒幕上還見不到的景象。

以驚悚片來說,《Nope》在第一幕的部分,感覺可以加快步伐。技術上突出的部分是音響設計,畢竟到了第三幕完結部分,觀眾已經大概猜到謎底。怪物的設計有一定的創意,而劇情中的一些社會性主題,或許會讓觀眾在電影結束之後,反復反思。

《不! Nope》是叫人好奇的一部懸疑之作。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.nope.movie/

Rating: 4 out of 5 stars

Now in theatres