影評：《鬼聖胎》揭發意大利修道院中的秘密

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個從美國到意大利一間修道院的年輕修女,卻受困於那裡的一個神秘計劃中。

一個美國女子為什麼會到意大利的修道院當修女?Cecilia 在童年時候,在冬天的一個湖發生意外,幾乎喪命。她一直認為被天主拯救,有更重大的原因。現在決定到意大利的一間修道院當修女,在那裡照顧臨終的晚年修女。開始時,就像在一個新的環境中一樣。摸索中,找到朋友、也有敵視她的人。不久後,Cecilia 感到身體不適。修道院中的醫生告訴她,懷有身孕。但是Cecilia 從來沒有和任何人發生過關係,修道院認定這是聖靈懷胎的奇蹟。就在這時,修道院中開始出現奇異的事件,Cecilia 更發現自己受困其中。

這是一部拍攝優美的驚悚片。修女裝和教堂本來就有一定的美感和迷離氣氛。導演Michael Mohan 也懂得如何從主角Sydney Sweeney 一定的氣質中,取得在這類片種中所需要的基本演出。但演修女的Sweeney 本身,在影片中付出的還更多。她的修女人物中的不同層別情感,都有相當力度的發揮。可惜的是,在劇本方面,一些主題並沒有充份的表達,似乎有還沒有點到就停止的感覺。一些要觀眾嚇一跳的鏡頭,也不是特別有效。而一些劇情中的細節,並也沒有做出足夠的解釋,讓觀眾更能夠理解。所以感覺上

像是一個還有提升空間的作品。

《鬼聖胎 Immaculate》有一定的過癮感。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://www.immaculate.film/

“Immaculate” Review: Latest nunsploitation movie intrigues but lacks fulfillment

“Screening Room” reviews “Immaculate”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Now in theatres

