【國際新聞】莫斯科音樂廳槍擊案至少60死逾百傷 伊斯蘭國據報承認施襲

【KTSF 朱慧琪報導】

四名槍手週五闖入俄羅斯莫斯科附近一個大型音樂廳,用步槍向人群掃射,事後再在會場投擲炸藥,引發了大火、屋頂倒塌,事件造成至少60人死亡,一百多人受傷。CNN的消息指,伊斯蘭國恐怖組織ISIS承認做案。

俄羅斯官方媒體報導,四名身穿迷彩服持突擊步槍的槍手,星期五闖入莫斯科附近大型音樂廳Crocus City Hall,近距離向人群掃射,片段中可以看到多人倒地,襲擊事件造成至少60人死亡,145人受傷,當中115人要送院,包括5名小童。

槍手後來還在音樂廳投擲了燃燒彈,令會場引發大火,建築的屋頂倒塌。

有現場目擊者說,見到槍手直接向著向著舞台最前面的貴賓座開火,該處坐滿了人,其他人見狀紛紛趴在地上。

目擊者Dave Primov說:「我們爬出演奏廳時已身在電力房,我聽到的是卜卜聲,而不是爆炸巨響,有可能是微型爆炸,現場還有燒焦味,我覺得他們的焦點是裡面聚集的人群,還有那大火讓人無法逃出來*

這名目擊者說,用了半小時才爬出來,在遲一點就沒命。

白宮表示為事件而難過,俄國當局第一時間沒有透露會是何方人馬做案,許多人忖測是否烏克蘭。

但有輿論就指出,按戰略效果而言,烏克蘭不會採取這樣的行動,反而更似是俄羅斯自導自演,當年車臣戰爭時俄羅斯就曾經製造過同類事件來轉移視聽。

不過有最新消息就指,有同伊斯蘭國恐怖組織ISIS有聯繫的新聞機構Amaq,在Telegram平台上發布,伊斯蘭國承認責任的聲明,但沒有提出證據支持這項說法。

據報道,涉事的音樂廳可容納6200人,當晚正是俄羅斯著名搖滾樂團Picnic演出。

莫斯科市長表示,取消了週末所有的市集,而烏克蘭的總統顧問表示,襲擊事件絕對與烏克蘭無關。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。