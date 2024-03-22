【國際新聞】莫斯科音樂廳槍擊案至少60死逾百傷 伊斯蘭國據報承認施襲

March 22, 2024 新聞, 國際新聞, 熱點關注
(The Times and The Sunday Times)

【KTSF 朱慧琪報導】

四名槍手週五闖入俄羅斯莫斯科附近一個大型音樂廳，用步槍向人群掃射，事後再在會場投擲炸藥，引發了大火、屋頂倒塌，事件造成至少60人死亡，一百多人受傷。CNN的消息指，伊斯蘭國恐怖組織ISIS承認做案。

俄羅斯官方媒體報導，四名身穿迷彩服持突擊步槍的槍手，星期五闖入莫斯科附近大型音樂廳Crocus City Hall，近距離向人群掃射，片段中可以看到多人倒地，襲擊事件造成至少60人死亡，145人受傷，當中115人要送院，包括5名小童。

槍手後來還在音樂廳投擲了燃燒彈，令會場引發大火，建築的屋頂倒塌。

有現場目擊者說，見到槍手直接向著向著舞台最前面的貴賓座開火，該處坐滿了人，其他人見狀紛紛趴在地上。

目擊者Dave Primov說：「我們爬出演奏廳時已身在電力房，我聽到的是卜卜聲，而不是爆炸巨響，有可能是微型爆炸，現場還有燒焦味，我覺得他們的焦點是裡面聚集的人群，還有那大火讓人無法逃出來*

這名目擊者說，用了半小時才爬出來，在遲一點就沒命。

白宮表示為事件而難過，俄國當局第一時間沒有透露會是何方人馬做案，許多人忖測是否烏克蘭。

但有輿論就指出，按戰略效果而言，烏克蘭不會採取這樣的行動，反而更似是俄羅斯自導自演，當年車臣戰爭時俄羅斯就曾經製造過同類事件來轉移視聽。

不過有最新消息就指，有同伊斯蘭國恐怖組織ISIS有聯繫的新聞機構Amaq，在Telegram平台上發布，伊斯蘭國承認責任的聲明，但沒有提出證據支持這項說法。

據報道，涉事的音樂廳可容納6200人，當晚正是俄羅斯著名搖滾樂團Picnic演出。

莫斯科市長表示，取消了週末所有的市集，而烏克蘭的總統顧問表示，襲擊事件絕對與烏克蘭無關。

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