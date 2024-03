【KTSF】

舊金山West Portal發生的一家四口致命車禍中,死者家屬決定捐出三個月大男嬰的器官,來幫助其他的孩童。

The San Francisco Standard的報導指出,家屬表示,星期三傷重不治的三個月大男嬰Caue Ramos Pinto de Oliveria是個戰士,和家人心目中的英雄,家屬同意捐出男嬰的器官,救助其他兒童。

車禍發生接近一個星期,在Ulloa街的案發現場,民眾留下的悼念鮮花和玩具越來越多。

這一家四口上星期六在等巴士要去動物園時,被一輛平治SUV撞倒,40歲的父親和一歲的大兒子當場死亡,38歲的母親傷重送醫翌日不治。

肇事司機是78歲的Mary Fong Lau,警方正就車禍展開深入調查。

