【全國新聞】眾議院在臨時撥款法案到期前 通過1.2萬億聯邦財政預算開支案

國會眾議院在週五臨時撥款法案到期前,通過本年度餘下的1.2萬億元聯邦財政預算開支案,參議院也趕在週五晚午夜之前,趕緊審議通過,以便提交總統簽署,以免國防部、國土安全部及教育部等多個聯邦政府部門,因經費用盡而局部停擺。

眾議院今次表決結果是286名議員投贊成票、134名議員投反對票,另外有12名眾議員沒有投票。

而大部份共和黨人出席投反對票,表決結果剛好達到3分之2贊成票門檻。

眾議院週五通過的表決,是經過多個月以來的爭拗,以及因為強硬保守派共和黨人在美墨邊境移民問題上的分歧而作出阻撓。

此外,右翼保守派,及親特朗普的MAGA派也堅持要大幅削減開支,當中包括向社會安全福利開刀,並主張到70歲才可以取得全額退休金。

眾議院聯邦財政預算方案屬於12項開支案中餘下的六項,總值1.2萬億元,當中國防部軍費佔8,250億,其餘的經費分配給國務院、國土安全部、國稅局和運輸部,另外六項開支案已經在本月初通過。

要避免政府局部停擺,參議院必須在週五晚午夜限期之前快速表決通過,然後提交給總統拜登簽署生效。

