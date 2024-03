【灣區新聞】有選舉陣營搜集選民簽名 動議修改47號提案

【KTSF 黃恩光報導】

加州選民十年前通過47號提案,將少於950元的盜竊列為輕罪處理,減輕刑期,四年前有人發起20號提案,加重對慣犯的控罪與刑罰,但選民否決了這項提案,時隔四年,要修改47號提案的運動捲土重來,這次提案運動與四年前有什麼不同。

備受爭議的加州47號提案,實施了十年,這項規定將涉及950元以下的罪案列為輕罪處理,即使匪徒被定罪後,如果再犯的話,涉及財物金額如果少過950元,也是輕罪處理。

現在有人發起名為「減少無家可歸、濫藥以及盜竊”的提案運動,倡議修訂47號加州提案,針對盜竊罪行方面,如果第三次被捕,不論盜竊金額多少,都會被控以重罪,而每次盜竊的金額會累積計算。

提案宣傳總監李少敏說:「第一次偷500元,第二次頭500元,兩次加起來已經超過950元,就可以被控以重罪。」

而這項提案運動,也重點提到販毒和藏毒的問題。

李少敏說:「任何人因為持有重量級毒品,例如芬太尼、可卡因和鴉片等,都會被控以重罪,除非他們願意接受戒毒,我們會加重懲罰毒販,特別是販賣芬太尼的毒販。」

四年前有人發起20號提案,希望收緊法例,加重犯罪行動的後果與刑責,但當年選民否決了提案。

李少敏說:「經過了四年,民眾很清楚47號提案的害處,現在根據民調顯示,超過7成受訪者支持我們這項提案,四年前有主流報章抹黑我們,說我們歧視非洲裔,我們今次邀請到全國有色人種協會屋崙分會的領導我們一起,在記者招待會呼籲民眾支持。」

支持47號提案的人士強調,提案實施十年,有效減少了監獄的人數,節省數以億元計的政府開支,使當局可以投放更多資源,在其他社會服務和學校。

不過,另一方面,近年加州的盜竊案數目也顯著上升,但被捕人數則減少,不少歹徒重複犯案,與此同時,因濫藥死亡的人數也急促增加。

李少敏說:「我們的新法規定,如果第三次被拘捕,藏有重量級毒品,你就需要戒毒,否則面臨重罪,我們認為這樣並不會增加監獄人口,反而使人戒毒後,他們不會不斷去偷去搶,去做案拿錢去買毒品,而且不會在街上流連做遊民,所以我們認為這個提案一箭三鵰。」

這項提案運動需要在4月底之前搜集到55萬個有效的選民簽名,而推動提案的陣營的目標是拿到75萬個簽名,確保提案可以列入今年11月選舉。

提出修改加州47提案的陣營,展開搜集選民簽名的運動,有興趣的市民,可以到以下地點索取官方簽名表格,查詢詳情,可電郵往[email protected]

1. 舊金山:

2037 Irving Street

#218

San Francisco, CA 94122

週一至週五 9 a.m. to 5 p.m.

2. 矽谷:

10601 S De Anza Blvd.

#107

Cupertino, CA 95014

週一至週五 9 a.m. to 5 p.m.

3. 東灣:

角聲中心

525 8th Street

Oakland, CA 94607

(510) 893-3210

週一至週五 10:00 a.m. to 3:30 p.m.

