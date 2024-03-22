【灣區新聞】奧克蘭市長盛桃任命新警察局長 最早4月底上任

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東灣奧克蘭（屋崙）市長盛桃（Sheng Thao）週五宣布，前德州Lubbock市的警察局長Floyd Mitchell，將出任奧克蘭警察局長，預計將在4月底或5月初上任。

盛桃說：「不論市府哪個部門的主管，不論他們的經驗來自這裡，或任何大城市，我們將會支持他，市府內部也會給予他很大的支持，新警察局長是我全面處理公共安全計劃拼圖的最後一塊。」

Mitchell在2019年至2023年之間擔任德州Lubbock市的警察局長，盛桃表示，Mitchell是一個強有力的領導者，並有精明打擊犯罪的成績，Mitchell也是一個美國空軍的退役軍人，盛桃是從警察委員會

選出的四個候選人中選出Mitchell。

自從去年2月盛桃開除前警察局長LeRonne Armstrong之後，奧克蘭警察局長一職已經懸空了14個月。

警察協會發表聲明，對警察局長一職終於有了了結感到滿意，奧克蘭的警員期待和新局長合作，服務社區。

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