英國凱特王妃週五發布視頻,親口證實她患上癌症,目前正接受化療,她說對自己患癌感到震驚。

凱特是於週三拍下視頻,週五向傳媒公開視頻內容,她於1月中因為接受腹部手術而入院治療,之後她的動向成謎,過去數週惹來不少揣測。

凱特今年42歲,她透露是在接受手術後發現患癌,但沒有明確透露是哪一種癌症,只表示她目前正接受化療,現階段希望各界能給予她時間、空間和私隱。

凱特說,她目前狀態良好,每天都感覺更強壯,她把注意力放在可以幫助她康復的事情上。

75歲的國王查理斯三世早前也因為確診癌症,而需要接受治療。

