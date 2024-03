【加州新聞】State Farm今年夏天開始不再更新加州房屋及公寓保單

【KTSF 歐志洲報導】

加州最大的保險公司State Farm宣布,從今年夏天開始,不再更新州內72,000個房屋以及公寓的保單。

State Farm宣布,不再為加州3萬間房屋和42,000個公寓單位更新保單,受影響的房屋業主將於7月3日起收到通知,而商業公寓業主8月20日開始,將收到停止承保的通知。

State Farm是全美最大的汽車和房屋保險公司,佔加州保險市場的兩成。

公司表示,對7.2萬房屋單位拒保,是因為成本上升和災難風險增加,State Farm不到一年前才宣布不再提供新的房屋保險。

加州保險部的副保險專員Michael Soller,對State Farm公司的經濟狀況提出質疑,但是沒有透露是否會展開調查。

State Farm表示,公司拒絕更新保單的7.2萬戶,佔該公司在加州保單總數的約2%。

State Farm沒有透露這些客戶的所在地,但有行內人士表示,受影響的應該是位於高山火風險地區的房子,而失去保險的屋主,唯有能夠從加州的FAIR計劃中購買保險,但是保費比一般保險來得高。

受影響到業主可聯繫州保險部,電話是800-927-5357。

版權所有,不得轉載。