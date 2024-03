【灣區新聞】前警員涉性侵3婦女 San Mateo市府以2500萬和解訴訟

【KTSF 古琳嘉報導】

San Mateo市就2015年發生一名前任警員性侵幾個婦女的民事訴訟案達成和解,賠償三個受害人共2500萬元,這也是該市有史以來最高金額的訴訟和解案。

根據The Daily Journal報導,San Mateo市時任警員Noah Winchester,2015年值勤期間性侵三名受害人。

法庭裁定,他在2013至15年期間性侵多名婦女,在2019年被定罪後,被判監禁超過80年。

受害人於2022年向San Mateo市提出民事訴訟,指控警察局罔顧被告從前在其他警察局任職時,雖然有人指控他性侵,但San Mateo警察局仍然僱用他。

原告律師指,被告在San Mateo警方僱用他之前,曾經因為開車𦘦事逃逸被定罪,也曾被一名未成年女性指控他性侵。

這起民事訴訟如今以2500萬和解,San Mateo市長表示,這筆錢將主要由市府的保險公司支付,這是該市有史以來最高金額的訴訟和解案。

代表三位受害婦女的律師表示,希望透過這2500萬和解協議,讓市府檢討其僱用流程並做出改變,但原告人的律師指出,目前尚未看到任何行動。

