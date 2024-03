【灣區新聞】舊金山West Portal四死車禍 地檢處指目前沒足夠證據起訴女司機（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)West Portal致命車禍,肇事女司機已經不在警方拘留之中,地檢處目前沒有起訴這名女司機,本訪問了地檢官謝安宜(Brooke Jenkins),談到這宗車禍現階段的調查進展。

本台週四查閱舊金山縣警局網站,在拘留人士名單之中,找不到78歲的Mary Fong Lau,她所駕駛的平治SUV,上星期六撞向West Portal的Muni車站,導致一家四口死亡,雖然警方一度拘留她,但並不是在縣監獄裡。

謝安宜說:「她不曾在監獄裡,她當然涉及這宗車禍並受傷,被登記入獄只是一個程序,不代表她本人在那裡。」

案發當日有目擊者看到肇事汽車高速行駛,但地檢處表示,目前沒有足夠證據控告女司機。

謝安宜說:「警方當時向我們呈交案件,我們說,目前沒有足夠證據控告她。」

地檢處要求警方更深入的調查,呈交多方面的證據。

謝安宜說:「我們在等待毒理學報告,看是否涉及藥物,需要檢查汽車有沒有機件故障,撞車時汽車的車速,我們要確保沒有醫療緊急事故,她需要接受問話。」

謝安宜表示,毒理學報告結果一般需時一個月,這段期間警方也要找專家檢查汽車,還原車禍過程。

