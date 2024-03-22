【灣區新聞】舊金山West Portal四死車禍 地檢處指目前沒足夠證據起訴女司機（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）West Portal致命車禍，肇事女司機已經不在警方拘留之中，地檢處目前沒有起訴這名女司機，本訪問了地檢官謝安宜（Brooke Jenkins），談到這宗車禍現階段的調查進展。

本台週四查閱舊金山縣警局網站，在拘留人士名單之中，找不到78歲的Mary Fong Lau，她所駕駛的平治SUV，上星期六撞向West Portal的Muni車站，導致一家四口死亡，雖然警方一度拘留她，但並不是在縣監獄裡。

謝安宜說：「她不曾在監獄裡，她當然涉及這宗車禍並受傷，被登記入獄只是一個程序，不代表她本人在那裡。」

案發當日有目擊者看到肇事汽車高速行駛，但地檢處表示，目前沒有足夠證據控告女司機。

謝安宜說：「警方當時向我們呈交案件，我們說，目前沒有足夠證據控告她。」

地檢處要求警方更深入的調查，呈交多方面的證據。

謝安宜說：「我們在等待毒理學報告，看是否涉及藥物，需要檢查汽車有沒有機件故障，撞車時汽車的車速，我們要確保沒有醫療緊急事故，她需要接受問話。」

謝安宜表示，毒理學報告結果一般需時一個月，這段期間警方也要找專家檢查汽車，還原車禍過程。

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