【灣區新聞】奧克蘭拖車公司有熱心員工撿起劫案贓物 聯絡事主取回物品（視頻）

有社區人士表示,東灣奧克蘭近日盛行一種搶劫手法,匪徒向受害人下手後,只會保留現金和有價值的財物,然後將受害人其他物品丟棄在路邊,一間拖車公司的熱心員工,注意到匪徒將贓物留在路邊,於是暫時將失物保管,並從當中的車牌等個人資料,嘗試聯絡事主認領失物。

奧克蘭一名教師向本台提供的相片可見,拖車公司員工為搶劫受害者保管水樽、背囊、毛衣等的失物。

這位教師表示,相關的搶劫案在Fruitvale區Home Depot附近的High街一帶發生。

教師Karen Chung說:「很多受害者的財物,不足15秒就不見了,尤其最近很多受害者表示,他們在紅綠燈被劫,建議人們駕駛時,不要跟前面的車停太近,因為紅燈時你會走避不及,因為你太接近其他車,建議保持距離,有什麼事可以立即離開。」

Karen表示,多數受害者都是華裔或亞裔,而匪徒都是年輕人,因此行動迅速,形容匪徒專門挑選身上有名貴手袋的目標,或是留意到車上有背囊及袋,就會立即下手。

她指,一間拖車公司的員工,碰巧週三在公司外面,留意到有匪徒遺下的物品,於是為受害者暫時保管。

Chung說:「匪徒偷的東西、不要的物品,丟棄在街邊、門口街角那裡,碰巧拖車公司員工看到,於是上前看看是什麼,看見是一些重要文件,身份證、信用卡是偷回來的東西,於是聯絡主人來取回他們的失物。」

她表示,相關拖車公司害怕匪徒報復,因此希望保持低調,不願接受訪問。

Chung說:「員工們想自己幫忙,不過因為他們是用公司地址和電話,去聯絡受害者,所以上頭說不可以再繼續。」

Karen說,涉事的拖車公司幾個月前亦曾經被人打劫,但警方從來都未曾到店舖,將事情紀錄在案,本次是公司員工首次看見有匪徒將贓物丟棄在路邊。

