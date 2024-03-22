【灣區新聞】奧克蘭拖車公司有熱心員工撿起劫案贓物 聯絡事主取回物品（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有社區人士表示，東灣奧克蘭近日盛行一種搶劫手法，匪徒向受害人下手後，只會保留現金和有價值的財物，然後將受害人其他物品丟棄在路邊，一間拖車公司的熱心員工，注意到匪徒將贓物留在路邊，於是暫時將失物保管，並從當中的車牌等個人資料，嘗試聯絡事主認領失物。

奧克蘭一名教師向本台提供的相片可見，拖車公司員工為搶劫受害者保管水樽、背囊、毛衣等的失物。

這位教師表示，相關的搶劫案在Fruitvale區Home Depot附近的High街一帶發生。

教師Karen Chung說：「很多受害者的財物，不足15秒就不見了，尤其最近很多受害者表示，他們在紅綠燈被劫，建議人們駕駛時，不要跟前面的車停太近，因為紅燈時你會走避不及，因為你太接近其他車，建議保持距離，有什麼事可以立即離開。」

Karen表示，多數受害者都是華裔或亞裔，而匪徒都是年輕人，因此行動迅速，形容匪徒專門挑選身上有名貴手袋的目標，或是留意到車上有背囊及袋，就會立即下手。

她指，一間拖車公司的員工，碰巧週三在公司外面，留意到有匪徒遺下的物品，於是為受害者暫時保管。

Chung說：「匪徒偷的東西、不要的物品，丟棄在街邊、門口街角那裡，碰巧拖車公司員工看到，於是上前看看是什麼，看見是一些重要文件，身份證、信用卡是偷回來的東西，於是聯絡主人來取回他們的失物。」

她表示，相關拖車公司害怕匪徒報復，因此希望保持低調，不願接受訪問。

Chung說：「員工們想自己幫忙，不過因為他們是用公司地址和電話，去聯絡受害者，所以上頭說不可以再繼續。」

Karen說，涉事的拖車公司幾個月前亦曾經被人打劫，但警方從來都未曾到店舖，將事情紀錄在案，本次是公司員工首次看見有匪徒將贓物丟棄在路邊。

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