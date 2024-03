【加州新聞】愛馬仕被加州消費者控告以綑綁營銷手法售賣Birkin手袋

【KTSF 朱慧琪報導】

加州一群消費者集體控告法國奢華品牌愛馬仕(Hermes),指愛馬仕的綑綁營銷手法違反反壟斷法,訴訟本週在舊金山(三藩市)展開。

訴訟指,如果消費者想要購買愛馬仕的熱銷商品Birkin手袋,就必須要在店內購買其他商品到一定的數目,才能買到Birkin手袋。

訴訟更聲稱,普通顧客不能走進一間愛馬仕專賣店,直接購買展示中的Birkin手袋,只有被店員挑選為「有資格」的消費者,並認為是「配得上」的顧客,才能夠購買。

原告人指愛馬仕違反反壟斷法,愛馬仕目前未有就訴訟作出回應。

原告人正在尋求愛馬仕金錢賠償,不過金額未有透露,他們也要求法庭下命令,禁止愛馬仕使用被告所聲稱的「綑綁營銷手法」。

愛馬仕的Birkin手袋,售價數十萬美元不等,在二手市場上有價有市,同樣達到數十萬美元,而這款手袋只能在愛馬仕專賣店購買,不能在網上購買。

