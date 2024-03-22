【加州新聞】愛馬仕被加州消費者控告以綑綁營銷手法售賣Birkin手袋

March 22, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
(Ohconfucius / Wikipedia / CC BY 3.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

加州一群消費者集體控告法國奢華品牌愛馬仕（Hermes），指愛馬仕的綑綁營銷手法違反反壟斷法，訴訟本週在舊金山（三藩市）展開。

訴訟指，如果消費者想要購買愛馬仕的熱銷商品Birkin手袋，就必須要在店內購買其他商品到一定的數目，才能買到Birkin手袋。

訴訟更聲稱，普通顧客不能走進一間愛馬仕專賣店，直接購買展示中的Birkin手袋，只有被店員挑選為「有資格」的消費者，並認為是「配得上」的顧客，才能夠購買。

原告人指愛馬仕違反反壟斷法，愛馬仕目前未有就訴訟作出回應。

原告人正在尋求愛馬仕金錢賠償，不過金額未有透露，他們也要求法庭下命令，禁止愛馬仕使用被告所聲稱的「綑綁營銷手法」。

愛馬仕的Birkin手袋，售價數十萬美元不等，在二手市場上有價有市，同樣達到數十萬美元，而這款手袋只能在愛馬仕專賣店購買，不能在網上購買。

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