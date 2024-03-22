【全國新聞】需補稅人士如申請延期報稅 怎樣做才不被罰款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

報稅季節接近尾聲，國稅局（IRS）提醒納稅人，如果來不及在期限前完成報稅，可以申請延長報稅，不過需要補稅的人士，該怎麼做才能不被罰款呢？

今年的報稅截止日期是4月15日，只剩倒數不到一個月了，國稅局週四提醒納稅人，如果來不及報稅，可以通過國稅局的Free File項目，申請延長報稅，以便多出額外六個月的時間可以報稅，也就是在今年10月15日前完成申報即可。

不過國稅局也提醒，即使申請了延長報稅，有欠稅的納稅人，也必須在4月15日之前繳交應繳納的稅款，以避免被罰款或是逾期費用。

申請延期也相當簡單，只要在4月15日期限之前，通過IRS.gov網站的Free File提交4868表格即可。

另一種方式則是透過聯邦電子繳稅系統EFTPS，用線上付款方式繳納稅款，並註明是要用於延期，這種方式就無需提交4868表格。

那麼納稅人如果要補稅，要如何避免被罰款呢？長期在社區內協助低收入民眾報稅的新僑服務中心，向民眾提供專業的建議。

新僑服務中心主任陳浩源（George Chan）說：「要避免罰款你可以有三種途徑，第一種、你欠稅不超過一千元，計算出來你欠稅少於一千元，國稅局就不會罰你，第二種就是交100%去年的應課稅那個金額你就可以了，第三種就是交你今年欠稅的90%，比如你欠稅一萬元，你繳了九千元，都可以避免這個罰款的。」

另一方面也要提醒納稅人，不管在期限前報稅，或是申請延長報稅，如果預扣的金額不足，需要補交的稅款超過一千元的話，就有可能被罰款。

陳浩源說：「就算你在4月15日之前報稅，如果欠稅欠得太多，譬如欠超過一千元，或者交不夠去年的金額，國稅局是有機會對你罰款的。」

陳浩源建議，要確保不被罰款，領取W2薪資人士，可以請公司預扣多一點稅款，自僱人士則可以在每個季度先繳交預估的稅，就可以避免報稅時欠稅太多而被罰款。

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