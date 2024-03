【全國新聞】需補稅人士如申請延期報稅 怎樣做才不被罰款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

報稅季節接近尾聲,國稅局(IRS)提醒納稅人,如果來不及在期限前完成報稅,可以申請延長報稅,不過需要補稅的人士,該怎麼做才能不被罰款呢?

今年的報稅截止日期是4月15日,只剩倒數不到一個月了,國稅局週四提醒納稅人,如果來不及報稅,可以通過國稅局的Free File項目,申請延長報稅,以便多出額外六個月的時間可以報稅,也就是在今年10月15日前完成申報即可。

不過國稅局也提醒,即使申請了延長報稅,有欠稅的納稅人,也必須在4月15日之前繳交應繳納的稅款,以避免被罰款或是逾期費用。

申請延期也相當簡單,只要在4月15日期限之前,通過IRS.gov網站的Free File提交4868表格即可。

另一種方式則是透過聯邦電子繳稅系統EFTPS,用線上付款方式繳納稅款,並註明是要用於延期,這種方式就無需提交4868表格。

那麼納稅人如果要補稅,要如何避免被罰款呢?長期在社區內協助低收入民眾報稅的新僑服務中心,向民眾提供專業的建議。

新僑服務中心主任陳浩源(George Chan)說:「要避免罰款你可以有三種途徑,第一種、你欠稅不超過一千元,計算出來你欠稅少於一千元,國稅局就不會罰你,第二種就是交100%去年的應課稅那個金額你就可以了,第三種就是交你今年欠稅的90%,比如你欠稅一萬元,你繳了九千元,都可以避免這個罰款的。」

另一方面也要提醒納稅人,不管在期限前報稅,或是申請延長報稅,如果預扣的金額不足,需要補交的稅款超過一千元的話,就有可能被罰款。

陳浩源說:「就算你在4月15日之前報稅,如果欠稅欠得太多,譬如欠超過一千元,或者交不夠去年的金額,國稅局是有機會對你罰款的。」

陳浩源建議,要確保不被罰款,領取W2薪資人士,可以請公司預扣多一點稅款,自僱人士則可以在每個季度先繳交預估的稅,就可以避免報稅時欠稅太多而被罰款。

