【灣區新聞】舊金山列治文區20多輛汽車輪胎被破壞 男疑犯被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一名22歲男子,他涉嫌在列治文區割穿超過20架車輛的車胎。

警方表示,星期二晚約9點接報指,列治文區12 Avenue夾Anza街,有人割穿路邊車輛的車胎,之後警員到場,發現有超過20架車的車胎被人割穿,亦很快在附近拘捕一名22歲男子Osiel Torres。

本台週四到案發現場一帶視察,可見有不少遭殃車輛,車胎仍然處於扁塌的狀態。

有民眾表示,這個社區和市內其他地區比較相對安全,發生這種的事件是不幸,認為當局增派警力有助改善治安。

居民Pedram說:「我猜在這區派出更多警員吧,我在街上不是看到有太多警察,還有安裝更多監控設備,不過這也是雙向的,我不知道是否有用。」

與此同時,有市民則形容,每天都是抱著僥倖的心態在附近泊車,認為尤其晚上的治安有所變差。

亦有人認為,全國不同城市都受罪案困擾,只是在舊金山,某些問題特別被放大。

居民Nancy說:「我認為治安差了,我的女兒住在這裡,她說日間不是太糟,但晚上確實是變差了。」

居民Tom說:「舊金山的聲譽被蒙上污點,我們喜歡這裡,很多媒體都為舊金山冠上散播至全國的污名,但畢竟是大城市,情況其實不比其他地方差。」

警方表示,被捕男子Torres是舊金山居民,根據當局資料,他涉及22宗刑事毀壞重罪,目前被羈押在縣監獄。

