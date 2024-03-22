【灣區新聞】舊金山列治文區20多輛汽車輪胎被破壞 男疑犯被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕一名22歲男子，他涉嫌在列治文區割穿超過20架車輛的車胎。

警方表示，星期二晚約9點接報指，列治文區12 Avenue夾Anza街，有人割穿路邊車輛的車胎，之後警員到場，發現有超過20架車的車胎被人割穿，亦很快在附近拘捕一名22歲男子Osiel Torres。

本台週四到案發現場一帶視察，可見有不少遭殃車輛，車胎仍然處於扁塌的狀態。

有民眾表示，這個社區和市內其他地區比較相對安全，發生這種的事件是不幸，認為當局增派警力有助改善治安。

居民Pedram說：「我猜在這區派出更多警員吧，我在街上不是看到有太多警察，還有安裝更多監控設備，不過這也是雙向的，我不知道是否有用。」

與此同時，有市民則形容，每天都是抱著僥倖的心態在附近泊車，認為尤其晚上的治安有所變差。

亦有人認為，全國不同城市都受罪案困擾，只是在舊金山，某些問題特別被放大。

居民Nancy說：「我認為治安差了，我的女兒住在這裡，她說日間不是太糟，但晚上確實是變差了。」

居民Tom說：「舊金山的聲譽被蒙上污點，我們喜歡這裡，很多媒體都為舊金山冠上散播至全國的污名，但畢竟是大城市，情況其實不比其他地方差。」

警方表示，被捕男子Torres是舊金山居民，根據當局資料，他涉及22宗刑事毀壞重罪，目前被羈押在縣監獄。

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