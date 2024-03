【財經新聞】Tesla多次減價後 二手電動車市場供應激增價格顯著下跌

【KTSF 朱慧琪報導】

一直處高價格的電動車,在Tesla早前多次減價後,令二手電動車市場供應激增,價格亦顯著下跌。

The Mercury News的報導指出,以Tesla為首的電動車市場,早前發動了一輪減價促銷,令電動車供應上升,價格下降,二手電動車的價格一年內下跌3成有多。

以二手車市場來說,目前電動車與汽油車,以及油電混合車的價格相若,再加上政府各種優惠及獎勵措施,令低收入家庭可以申請多項回扣,以低價甚至免費購買電動車。

報導指出,以一個來自San Mateo縣的低收入家庭為例,如果符合10,000元的Clean Cars For All津貼、2,000元的Peninsula Clean Energy回扣,和4千元的PG&E回扣,加起來就可以免費得到一架2020年的雪佛蘭Chevy Bolt。

拜登政府週三頒布了有關汽車減排廢氣的新規則,要求到2032年,美國超過一半的新車是零排放車輛,而加州進展得更快,規定在2035年時的所有新車,必須是百分之百零排放。

