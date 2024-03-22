【財經新聞】Tesla多次減價後 二手電動車市場供應激增價格顯著下跌

【KTSF 朱慧琪報導】

一直處高價格的電動車，在Tesla早前多次減價後，令二手電動車市場供應激增，價格亦顯著下跌。

The Mercury News的報導指出，以Tesla為首的電動車市場，早前發動了一輪減價促銷，令電動車供應上升，價格下降，二手電動車的價格一年內下跌3成有多。

以二手車市場來說，目前電動車與汽油車，以及油電混合車的價格相若，再加上政府各種優惠及獎勵措施，令低收入家庭可以申請多項回扣，以低價甚至免費購買電動車。

報導指出，以一個來自San Mateo縣的低收入家庭為例，如果符合10,000元的Clean Cars For All津貼、2,000元的Peninsula Clean Energy回扣，和4千元的PG&E回扣，加起來就可以免費得到一架2020年的雪佛蘭Chevy Bolt。

拜登政府週三頒布了有關汽車減排廢氣的新規則，要求到2032年，美國超過一半的新車是零排放車輛，而加州進展得更快，規定在2035年時的所有新車，必須是百分之百零排放。

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