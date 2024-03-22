【全國新聞】密西西比州六名前白人警員涉虐待兩非裔 被判10年至40年刑期

【KTSF 朱慧琪報導】

密西西比州六名前白人警員．今年年初擅闖民居，虐待兩名非洲裔男子案件，聯邦法官斥責被告行為令人髮指和卑鄙，判他們監禁分別10年至40年。

案中六名白人被告，包括五個密西西比州前縣警，以及一個前警員，他們承認在2023年1月，在沒有搜查令的情況下，闖入Rankin縣一間住宅，並持續數小時虐待兩名非洲裔男子，包括毆打、反覆使用電擊槍和用性玩具襲擊兩名受害人，並將一把道具槍放入其中一名受害人Michael Jenkins的口中，假扮處決，怎知道槍械意外走火，受害者被射中嘴部。

聯邦法官指斥責被告行為令人髮指和卑鄙，法官分別判其中五人入獄17年半至40年。

法官判另一名前警員入獄十年，因為他掩飾其他涉案縣警的行為，沒有阻止受害人被虐待。

兩名非洲裔受害人到法庭聽宣判，受害人Eddie Parker說：「有很多朋友在生活中失去許多機會，因為他們遇到的事情，在生活中失去了許多，因為他們遇到了魔鬼。」

案情指，六名白人縣警屬於所謂「Goon Squad暴徒小隊」，他們在去年1月接報指，兩名非洲裔出現在一個白人婦女的住宅內，形跡可疑，於是上門搜查，但被告警員事前協調好，刻意避過保安鏡頭，闖進住宅，虐待兩名非洲裔受害人，事後更在現場安插罪證。

六名被告除了面對聯邦法庭判刑外，還要面對州的檢控。

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