【全國新聞】密西西比州六名前白人警員涉虐待兩非裔 被判10年至40年刑期

【KTSF 朱慧琪報導】

密西西比州六名前白人警員.今年年初擅闖民居,虐待兩名非洲裔男子案件,聯邦法官斥責被告行為令人髮指和卑鄙,判他們監禁分別10年至40年。

案中六名白人被告,包括五個密西西比州前縣警,以及一個前警員,他們承認在2023年1月,在沒有搜查令的情況下,闖入Rankin縣一間住宅,並持續數小時虐待兩名非洲裔男子,包括毆打、反覆使用電擊槍和用性玩具襲擊兩名受害人,並將一把道具槍放入其中一名受害人Michael Jenkins的口中,假扮處決,怎知道槍械意外走火,受害者被射中嘴部。

聯邦法官指斥責被告行為令人髮指和卑鄙,法官分別判其中五人入獄17年半至40年。

法官判另一名前警員入獄十年,因為他掩飾其他涉案縣警的行為,沒有阻止受害人被虐待。

兩名非洲裔受害人到法庭聽宣判,受害人Eddie Parker說:「有很多朋友在生活中失去許多機會,因為他們遇到的事情,在生活中失去了許多,因為他們遇到了魔鬼。」

案情指,六名白人縣警屬於所謂「Goon Squad暴徒小隊」,他們在去年1月接報指,兩名非洲裔出現在一個白人婦女的住宅內,形跡可疑,於是上門搜查,但被告警員事前協調好,刻意避過保安鏡頭,闖進住宅,虐待兩名非洲裔受害人,事後更在現場安插罪證。

六名被告除了面對聯邦法庭判刑外,還要面對州的檢控。

