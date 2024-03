【KTSF】

玩具公司Fisher Price宣布召回與「小人物米奇和朋友」有關的人偶。

根據消費品安全委員會的說法,唐老鴨和雛菊鴨玩具的頭部可能會脫落,並造成潛在的窒息危險。

Fisher Price玩具公司稱,已經發生了三宗玩具頭部脫離事件,沒有相關的傷亡報告,召回僅適用於Donald和Daisy娃娃。

超過20萬件這類型產品在全國各地的商店和網上銷售,當局建議消費者退回這兩款玩具,並獲得10元的退款。

