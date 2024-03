【科技新聞】聯邦司法部與多州控告蘋果公司壟斷智能手機市場（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部連同16個州的司法部長聯合提出訴訟,指控蘋果公司阻礙競爭對手的應用程式app和流動設備連接入iPhone的硬件與軟件功能,有壟斷智能手機市場之嫌。

聯邦司法部長加蘭週四在記者會上指控蘋果公司,特別是旗下核心產品iPhone,涉嫌壟斷智能手機市場,不利消費者。

加蘭說:「我們指控蘋果公司採取策略,排斥競爭對手,損害消費者和開發者。」

訴訟指控蘋果公司令iPhone用戶更難轉換競爭對手的產品和服務,同時蘋果也在應用程式app的創新和分銷方面,對app的開發者諸多限制,當中包含短訊以至電子支付系統。

控狀也指出,蘋果涉嫌阻擋app的開發者使用”tap-to-pay”的支付功能,從而令手機用戶更難連接入競爭對手的電子錢包。

此外,蘋果也涉嫌防止Apple Watch與競爭對手Android操作系統的手機銜接和融合。

對於這宗反壟斷訴訟,蘋果公司發聲明,表示將會作出反擊,認為在激烈競爭的市場,將會威脅到蘋果的獨特性和原則,同時也會阻礙蘋果去創新科技。

蘋果又說,如果政府勝訴將會是危險的先例,因為這等於授權政府積極干預科技創新。

另外,蘋果和Alphabet旗下的網路搜尋器龍頭Google,在app開發者的收費模式和條款問題上,正面對歐盟委員會的反壟斷調查。

