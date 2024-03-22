【科技新聞】聯邦司法部與多州控告蘋果公司壟斷智能手機市場（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部連同16個州的司法部長聯合提出訴訟，指控蘋果公司阻礙競爭對手的應用程式app和流動設備連接入iPhone的硬件與軟件功能，有壟斷智能手機市場之嫌。

聯邦司法部長加蘭週四在記者會上指控蘋果公司，特別是旗下核心產品iPhone，涉嫌壟斷智能手機市場，不利消費者。

加蘭說：「我們指控蘋果公司採取策略，排斥競爭對手，損害消費者和開發者。」

訴訟指控蘋果公司令iPhone用戶更難轉換競爭對手的產品和服務，同時蘋果也在應用程式app的創新和分銷方面，對app的開發者諸多限制，當中包含短訊以至電子支付系統。

控狀也指出，蘋果涉嫌阻擋app的開發者使用”tap-to-pay”的支付功能，從而令手機用戶更難連接入競爭對手的電子錢包。

此外，蘋果也涉嫌防止Apple Watch與競爭對手Android操作系統的手機銜接和融合。

對於這宗反壟斷訴訟，蘋果公司發聲明，表示將會作出反擊，認為在激烈競爭的市場，將會威脅到蘋果的獨特性和原則，同時也會阻礙蘋果去創新科技。

蘋果又說，如果政府勝訴將會是危險的先例，因為這等於授權政府積極干預科技創新。

另外，蘋果和Alphabet旗下的網路搜尋器龍頭Google，在app開發者的收費模式和條款問題上，正面對歐盟委員會的反壟斷調查。

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