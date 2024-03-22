【全國新聞】愛達荷州拘捕危險逃犯 涉嫌與武裝同夥伏擊獄警

【KTSF 張擎鳳報導】
愛達荷州已經拘捕了一名危險的逃犯，及其武裝同夥，此前這兩名男子在當地Boise市一間醫院，伏擊了押送該名囚犯的獄警。
Boise警察局長Ron Winegar說：「他們很危險，有武器，並表現出暴力傾向。」
愛達荷州Boise市警察局長說，涉案逃犯是Skylar Meade，及其同夥Nicholas Umphenour。
星期三凌晨兩點左右，警方說，獄警在Boise市一間醫院遭到「有組織的襲擊」。
當時獄警準備將囚犯Meade，從Boise市的St. Alphonsus醫院押送回監獄時，一名男子持槍出現。
Winegar局長說：「此人襲警，向他們開槍，其中兩名獄警被擊中。」
警方說，這名嫌疑人後來被確認為Nicholas Umphenour，隨後他駕駛一輛灰色Honda Civic轎車，與Meade一起逃離現場。
監獄官員表示，Skylar Meade因嚴重毆打執法人員，而被判入獄20年。
他被認為極度危險，被關在監獄最受限制的區域，此舉叫做「行政隔離」。
消息指，Slylar Meade也與一個白人至上的幫派有聯繫。
Winegar局長說：「他臉上有刺青，一邊是數字1，另一邊是數字11。」
這兩個數字對應字母。
Winegar局長說：「所以1和11指的是A-K，或阿利安騎士。」
警方透露，目前Nicholas Umphenour被控嚴重毆打執法人員，以及協助和教唆囚犯逃獄。
週四下午兩點左右，他們兩人在愛達荷州Twin Fall市拘捕落網，而涉案汽車也在另一處地方尋回。
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