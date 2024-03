【全國新聞】愛達荷州拘捕危險逃犯 涉嫌與武裝同夥伏擊獄警

【KTSF 張擎鳳報導】

愛達荷州已經拘捕了一名危險的逃犯,及其武裝同夥,此前這兩名男子在當地Boise市一間醫院,伏擊了押送該名囚犯的獄警。

Boise警察局長Ron Winegar說:「他們很危險,有武器,並表現出暴力傾向。」

愛達荷州Boise市警察局長說,涉案逃犯是Skylar Meade,及其同夥Nicholas Umphenour。

星期三凌晨兩點左右,警方說,獄警在Boise市一間醫院遭到「有組織的襲擊」。

當時獄警準備將囚犯Meade,從Boise市的St. Alphonsus醫院押送回監獄時,一名男子持槍出現。

Winegar局長說:「此人襲警,向他們開槍,其中兩名獄警被擊中。」

警方說,這名嫌疑人後來被確認為Nicholas Umphenour,隨後他駕駛一輛灰色Honda Civic轎車,與Meade一起逃離現場。

監獄官員表示,Skylar Meade因嚴重毆打執法人員,而被判入獄20年。

他被認為極度危險,被關在監獄最受限制的區域,此舉叫做「行政隔離」。

消息指,Slylar Meade也與一個白人至上的幫派有聯繫。

Winegar局長說:「他臉上有刺青,一邊是數字1,另一邊是數字11。」

這兩個數字對應字母。

Winegar局長說:「所以1和11指的是A-K,或阿利安騎士。」

警方透露,目前Nicholas Umphenour被控嚴重毆打執法人員,以及協助和教唆囚犯逃獄。

週四下午兩點左右,他們兩人在愛達荷州Twin Fall市拘捕落網,而涉案汽車也在另一處地方尋回。

