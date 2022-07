密蘇里州聖路易地區出現百年一遇豪雨 一人死亡

【KTSF 張麗月報導】

位於中西部的密蘇里州聖路易地區出現百年一遇的連場破紀錄傾盤大雨,造成1人死亡,當局救出超過100大水圍困的人,密蘇里州已宣布進入緊急狀態。

氣象當局說,密蘇里州聖路易地區單在24小時,已經下雨超過9吋,聖路易近郊地區雨勢更大,有些地方更錄得超過10吋雨水,有許多汽車被水圍困,要由救援人員救出。

其中聖路易市的州際70號公路由於傾盤大雨,導致嚴重水浸,整條公路要關閉,許多車被水圍困。

由於州長外出公幹,要由副州長簽署行政命令,宣布密蘇里州進入緊急狀態,可以獲得州府各個部門的緊急支援。

氣象預測,未來還會繼續下大雨,以及有零散雷暴,而聖路易地區今次錄得的每天降雨量,已經打破107年前的紀錄。

氣象當局又說,聖路易地區在12小時的雨量,等於是全年正常雨量大約25%。

白宮官員指出,這些極端天氣正是的氣候危機。

