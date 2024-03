影評：《伏慄熊》孩童的幻想朋友隱藏殺機

https://youtu.be/4wa2S0IZHuc

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

許多幼童會用他們豐富的想像力,創造出一個虛幻的朋友。但要是虛幻成真,將如何造成混亂?

兒童書籍作家Jessica,近日來不斷做噩夢,創作靈感也陷入呆滯。在他丈夫的建議下,把童年住家買下搬回去。回到5歲以前的老家,Jessica 確實也似乎找到啟發她的動力。

與此同時,兩個女兒中的小女兒Alice,在屋子的地下室,找到一隻被遺棄的玩具熊Chauncey。Alice 說,要完成一系列的任務。小熊Chauncey 就會帶她到一個神秘、特別的地方。然而,Jessica 也看到Alice 似乎會要傷害自己。Jessica 之後發現,Chauncey 也是在她小時候,發出同樣的指示。Jessica 當時被父親救出,而現在Jessica 則需要確保女兒不會被誘騙進入、並受困於這個神秘世界中。

先從電影評級說起:這是一部PG-13 的電影,所以雖然標榜為驚悚片。但其實恐怖成分,並不是很多。在這類電影中經常出現的轉折,可以給觀眾不斷猜測的感覺。在這部影片中,是有一定的解釋。但感覺上還是覺得鬆散、混亂。所以在看電影的時候,還似乎有讓人不耐煩的感覺。

再來,這個玩具熊要帶小孩進入的世界陰森恐怖,很難想像怎樣會有孩童,會想離開自己熟悉的環境,而進去這個迷離的環境中。雖然劇情中有提到這個想像力創造出來的假想朋友,為什麼會想把孩童困在迷離世界中,但動機還是很難叫人接受。

幻想創造出來的恐怖成分,可以是這部電影比較原創的一點。但從中引發的恐怖,還是失去了依靠觀眾的想像力,推高電影的驚悚成分。

《伏慄熊 Imaginary》給大家一個到電影院喊叫的機會。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.imaginary.movie/

“Imaginary” Review: That conjured up friend turns sinister

“Screening Room” reviews “Imaginary”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://www.imaginary.movie/

Now in theatres.

