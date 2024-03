【灣區新聞】舊金山亞裔婆婆無故被推跌掌摑 非裔女疑犯被起訴

【KTSF 尹晉豪報導】

一個非洲裔女人,無緣無故推倒一個亞裔婆婆,並掌摑她,舊金山(三藩市)地檢署宣佈起訴涉案非洲裔女子兩項嚴重傷害他人身體的罪名。

舊金山地檢署宣佈,43歲的被告Thea Hopkins,涉嫌3月4日在Gilman Ave 1000號路段無故襲擊一名只會說粵語的71歲的亞裔婆婆。

案情指,Hopkins無故從背後襲擊那位當時正在步行到亞裔婆婆,抓扯婆婆的頭髮,多次掌摑婆婆,並且將婆婆摔倒在地面上,婆婆需要送院治療,但沒有生命危險。

被告被控兩項可能造成他人嚴重身體傷害的罪名,她週四首次提堂,否認控罪。

她的下次出庭日期定為3月20日,由於被告被指構成公共安全風險,地檢署決定拘留她,保釋金為15,000元。

此案目前仍在調查中,知情人士可撥打舊金山警察局舉報專線(415) 575-4444。

